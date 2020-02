—

Alle Genehmigungen wurden dem Veranstalter der belgischen Ardennenfahrt in Bièvre erteilt. Grünes Licht damit in 2020 für die Rundfahrt in den belgischen Wäldern am Samstag, den 18.April.

Ob Matsch, Schnee oder Staub. Das Wetter bei der Ardennenfahrt sorgte schon immer für Überraschungen. Gerüstet sollte man für alles sein.

Erfahrungsgemäß sind die begehrten 300 Startplätze schnell vergeben. Daher nicht lange überlegen – teilnehmen.

Die Ardennenfahrt ist keine Rennveranstaltung. Sie will eine Rundfahrt durch die herrliche Landschaft der belgischen Ardennen rund um die Ortschaft Bièvre sein. Telnehmen können Quad, ATV und Side-by-Side. Der Rundkurs beträgt rund 110 km und führt zum überwiegenden Teil Offroad. Onroad gibt es Verbindungsetappen.

Side by Sides sind herzlich bei der Ardennenfahrt willkommen.

Etwa auf der Hälfte der Rundstrecke gibt es eine Tankstelle. Im Teilnahmebetrag sind Frühstück und ein Mittagessen enthalten.

Die Veranstaltung ist nicht kommerzieller Art. Die Einnahmen, nach Abzug der Kosten für Rettungsdienste, Verwaltungsgebühren für Genehmigungen etc., kommt sozialen Projekten in und um die Kommune Bièvre zu Gute. Dafür steht der Lions Club Gedinne Croix-Scaille seit der ersten Ardennenfahrt vor 13 Jahren.

Weitere Informationen des Verranstalters sind HIER zu finden.

Ich wünsche euch allen viel Fahrspaß bei der Ardennenfahrt Ausgabe 2020. Wir sehen uns! Stefan Herbst, Quadjournal.

