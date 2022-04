—

Nach zwei Jahren Corona bedingter Pause geht die Ardennenfahrt am 09. April 2022 endlich wieder an den Start. Die Starterzahl der Ausfahrt durch die Wälder der Ardennen rund um das beschauliche Städtchen Bievre ist begrenzt. Deshalb nicht lange überlegen und beim Belgien-Offroad-Klassiker dabei sein.

Ardennenfahrt 2022 – es geht endlich wieder los. Rund 100 km Offroad durch die Ardennenwälder.

Informationen zur Ausfahrt in deutsch – kein Rennwettbewerb – die Anmeldung selber findet ihr unter folgendem LINK

Als Ansprechpartner steht euch Gemma, wie in all den Jahren zuvor auch, in deutscher Sprache zur Verfügung.

Ich hoffe wir sehen uns!

Stefan, Quadjournal

