—

Ab dem 01.03.2023 ist die Einschreibung zur Ardennenfahrt in Belgien wieder möglich. Die findet am 15.04.2023 statt. Unter diesem LINK findet Ihr vorab alle wichtigen Informationen zur Rundfahrt in den belgischen Wäldern rund um die Ortschaft Bièvre.

Je nach Wetterlage kann es bei der Rundfahrt „gelegentlich“ schlammig werden.

Wie in den letzten Jahren erwartet die begrenzte Teilnehmerzahl ein herrliche Rundstrecke von ca. 110 km durch die waldreichen Ardennen. Auch für das leibliche Wohl ist morgens mit einem kleinem Frükstück und nach der Rundfahrt mit einem kräftigen Mittagessen inklusive zweier Getränke gesorgt. Beides ist im Teilnahmepreis von 70 Euro (Sozius zusätzlich 30 Euro) enthalten.

Der Lions Club de Gedinne Croix-Scaille ist Veranstalter. Ansprechpartner vor Ort oder bei Fragen ist für deutsche Teilnehmer des Offroad Events Gemma Hamsen – siehe LINK. Die Teilnehmerbeträge kommen einem guten Zweck zugute.

Etwa auf der Hälfte der Rundfahrt gibt es ein Tankstelle. Für das persönliche Nachtanken gibt es unteerwegs ebfalls diverse Möglichkeiten.

Die Ardennenfahrt ist ausdrücklich keine Rennveranstaltung. Die Verbindungsetappen zu den Offroadwegen führen über öffentliche Straßen. Teilnehmen können straßenzugelassene Quad, ATV und Sidebyside.

Hier ein Klassiker aus 2007:

Teilen mit: Facebook