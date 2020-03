—

Pressemitteilung Can-Am

Hilden, 17. März 2020 – Can-Am Offroad legt dieses Frühjahr für seine Kunden ein Fünf-Jahres-Garantieangebot auf: Die Outlander-Modelle der Hubraumklassen 450–650 in den Zulassungsvarianten T und INT sind für dieses Angebot wählbar.Die Offroadfahrzeuge von Can-Am stehen branchenweit für hohe Qualität und starke Leistung im Powersports- sowie im Nutzfahrzeugbereich. So sind die Fahrzeuge bei den härtesten Rallyes der Welt im Einsatz, zum Beispiel der Rallye Dakar. Can-Am führt dort regelmäßig mit seinen Teams und Fahrzeugen die SSV-Klasse an.

BRP bietet seinen Kunden zum Saisonstart eine Fünf-Jahres-Garantie für die Outlander-Modelle der Hubraumklassen 450–650 Kubikzentimeter an. Der Aktionszeitraum geht vom 1. März bis zum 21. Mai 2020, und die Aktion beinhaltet die Verlängerung der Herstellergarantie für Teile und Arbeitskosten. Für das Angebot kann das Modell Outlander der Varianten 450, 570, 650 in den Ausstattungslinien DPS, XT und XTP des Modelljahres ’20 gewählt werden. Mit dieser Aktion ist es Can-Am-Kunden möglich, den Wert und die Zuverlässigkeit ihres Outlanders für den Einsatz unter härtesten Bedingungen über eine lange Zeit kostengünstig aufrechtzuerhalten.

„Can-Am-Fahrzeuge stehen bei den Anwendern für hohe Qualität und Leistung – diesen Anspruch wollen wir mit unserem neu aufgelegten Garantieangebot untermauern“, so Elisabeth Lubczyk, BRP Marketing Advisor Germany & Austria. „Wir gehen bei der Qualität keine Kompromisse ein und entwickeln unsere Fahrzeuge ständig weiter. Der Kunde bekommt ein Topfahrzeug mit branchenweit führender Technologie und Leistung.“

