Pressemitteilung Can-Am – Mit neuen Modellen für den Nachwuchs und vielen Überarbeitungen in Design und Technik bringt der Fahrzeughersteller BRP Inc. (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) 2023 jede Menge Innovationen ins Offroad-Programm.

2023 neu am Can-Am Outlander: die branchenweit erste intelligente ATV-Motorbremse

So werden im Can-Am ATV-Produktangebot 2023 für Jugendliche gleich zwei brandneue Renegade Jugendmodelle mit Kraftstoffeinspritzung vorgestellt, während das Full-Size-Produktangebot bei den Produktlinien Outlander und Renegade mit neuer Optik und verbessertem Fahrerkomfort aufwartet. Auch das Traxter Produktangebot 2023 zeigt an vielen Stellen technische Verbesserungen.

Neue Jugendmodelle mit Kraftstoffeinspritzung und neue ATV-Funktionen

Ganz neu für 2023 hat Can-Am die Jugend-ATVs Renegade 110 EFI und Renegade X xc 110 EFI ins Programm aufgenommen. Beide neuen Modelle verfügen über Viertaktmotoren mit Kraftstoffeinspritzung und einen elektrischen Anlasser für einfaches Starten per Knopfdruck. Ergänzt wird dies durch verschiedene Sicherheitsfunktionen – etwa die Möglichkeit, die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs zu begrenzen.

Die Renegade 110 EFI ist gebaut und konzipiert für Fahrer ab zehn Jahren und ausgestattet mit 19″-Vorderreifen und 18″-Hinterreifen sowie einer zugänglichen Sitzhöhe von 71 cm. Die neue Renegade X xc 110 EFI ist ein renntaugliches Modell, ausgestattet mit Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenkern, Piggybag-Stoßdämpfern mit 14 cm Federweg vorn und 15 cm hinten, 19″-Vorderreifen und 18″-Hinterreifen, 71 cm Sitzhöhe, Handschutz und durch den Rennsport inspirierten Grafikelementen.

Für das Jahr 2023 sind ausgewählte Modelle der Modellreihen Outlander und Renegade jetzt mit neuen Premiumtechnologien wie der branchenweit ersten intelligenten Motorbremse (iEB) sowie neuen helleren LED-Scheinwerfern ausgestattet, die eine breitere Ausleuchtung bieten. Die Modellreihen Outlander und Renegade erhielten außerdem im Frontbereich eine neue aggressive Optik mit komplett neuen Kunststoffen, die für ein kämpferisches und aufregendes Erscheinungsbild sorgen.

Das intelligente Motorbremssystem ermöglicht es dem Fahrer, die Motorbremse per Knopfdruck einzustellen. Mit drei vorkonfigurierten Motorbremseinstellungen kann der Fahrer zwischen minimaler, mittlerer und maximaler Motorbremsung wählen.

Verbesserte Leistung bei den SSVs

Für 2023 wartet das Paket Maverick DS Turbo RR jetzt mit einem Sportdach und Vierpunktautomatikgurt auf.

Auch das Traxter Produktangebot 2023 erhält eine Reihe von Änderungen und Verbesserungen. Die Modelle Traxter MAX und Traxter PRO sind jetzt mit einem XU-Paket erhältlich, das mehr Schutz und Funktionalität als bisher bietet.

Außerdem gibt es bei der Modellreihe Traxter drei neue Reifenspezifikationen, die für mehr Traktion und Leistung sorgen – XPS-Swamp-Force-Reifen gehören jetzt zur Serienausstattung des Traxter X mr HD10. Bei allen Traxter PRO HD10 und Traxter XT HD10 Paketen sind jetzt XPS-Trail-King-Reifen serienmäßig.

Neue Farben

Die Can-Am ATV- und SSV-Modelle des Jahres 2023 sind jetzt in einer Vielzahl von aufregenden neuen Farben erhältlich.

Ab 2023 noch leistungsstärker: Die Can-Am Traxter Modellreihe

Weitere Informationen gibt es auf der Website von Can-Am Offroad.

