Pressemitteilung Polaris, Griesheim 01.03.2021

Elektrisierende Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Polaris Inc. (NYSE: PII) treibt seine Elektrifizierungsstrategie rEV’d up mit Hochdruck voran. Noch in diesem Jahr enthüllt die Marke den komplett neuen, rein elektrisch angetriebenen RANGER: Die Weltpremiere des Full Size-Side-by-Side ist für Dezember 2021 geplant. Bereits Anfang 2022 soll der stromangetriebene RANGER dann bei den Polaris Händlern durchstarten. Er ist das erste Modell, das im Rahmen der Partnerschaft mit Zero Motorcycles® entstand.

Hintergrund: Im September vergangenen Jahres haben Polaris und Zero Motorcycles® eine exklusive Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung rein elektrischer Off Road-Fahrzeuge und Schneemobile vereinbart. Das in Kalifornien beheimatete Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Elektromotorrädern und elektrischen Antriebssystemen.

„Mit der rEV’d up-Strategie schreibt Polaris das nächste Kapitel als Innovationstreiber im Powersport-Segment“, betont Mike Speetzen, der Interims-CEO von Polaris Inc. „Elektrofahrzeuge erfreuen sich zunehmender Nachfrage. Wir investieren gezielt in die Elektrifizierung unserer Modellpalette und erfüllen damit die Wünsche aktueller und künftiger Kundengenerationen. Der rundum neue, rein elektrische RANGER untermauert unseren Anspruch, Polaris als führenden Anbieter von Elektrofahrzeugen im Bereich Powersports zu etablieren.“

Im Rahmen der rEV’d up-Strategie will die Marke ihren Kunden bis 2025 in allen Kernsegmenten ein Modell mit E-Antrieb anbieten. Der rein elektrische RANGER markiert den Start in diese neue Ära. Die Entwicklung des komplett neuen Side-by-Side mit Elektroantrieb läuft derzeit in Nordamerika auf Hochtouren.

„Dank der starken Partnerschaft mit Zero Motorcycles® und unserer eigenen Investitionen treiben wir die Entwicklung von E-Antrieben rasant voran und führen die Offroad-Branche in die Zukunft“, erklärt Mike Donoughe, Senior Vice President und Chief Technical Officer bei Polaris Inc. „Der rein elektrische RANGER wird eines der technisch fortschrittlichsten Offroad-Fahrzeuge auf dem Markt. Mit diesem Modell baut Polaris seine Position als Innovationsführer im Powersport-Segment weiter aus.“

Steve Menneto, Präsident von Polaris Off Road, ergänzt: „Der RANGER ist unser meistverkauftes Offroad-Modell. Mit verblüffender Vielseitigkeit, beeindruckender Robustheit, hohem Komfort und innovativen fahrerorientierten Lösungen setzt er traditionell den Maßstab bei den UTVs. Dank des neuen, rein elektrischen Antriebs erreicht die gesamte Baureihe sowohl bei Vielseitigkeit und Haltbarkeit als auch im Hinblick auf die Performance ein ganz neues Niveau.“

Bei der Entwicklung des neuen RANGER mit Elektroantrieb standen die Anforderungen der Nutzer im Mittelpunkt: „Wir haben unsere Kunden gezielt nach ihren Bedürfnissen befragt. Viele wünschten sich noch mehr Leistung und ein zusätzliches Plus an Funktionalität“, skizziert Menneto. „Darüber hinaus äußerten sie einige sehr konkreten Erwartungen an ein künftiges Nutzfahrzeug mit E-Antrieb. Mit dem neuen, rein elektrischen Polaris RANGER erweitern wir unsere Modellpalette um ein hochmodernes Full Size-Side-by-Side, welches all diese Kundenwünsche hervorragend erfüllt und außerdem mit weiter verbesserten Offroad-Eigenschaften überzeugt.“

ÜBER POLARIS INDUSTRIES INC

Polaris wurde 1954 in Minnesota, USA, gegründet und ist ein führender Anbieter von Powersports-Fahrzeugen mit einem Jahresumsatz von 6,8 Mrd. USD im Jahr 2019. Polaris entwickelt, konstruiert, fertigt und vermarktet innovative, hochwertige Offroad-Fahrzeuge wie All-Terrain Vehicles (ATVs), die Side-by-Side-Nutzfahrzeuge Polaris RANGER® und Sportfahrzeuge RZR®, Schneemobile, Motorräder und straßentaugliche Kleinfahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb. Polaris gehört zu den weltweit absatzstärksten Anbietern von Schneemobilen und Offroad-Fahrzeugen und verfügt mit seiner Motorradmarke Indian Motorcycle über eine starke Präsenz in den Märkten für mittlere und schwere Cruiser und Tourenmaschinen. Darüber hinaus investiert Polaris konsequent weltweit in Unternehmen, die straßenzulässige Kleinfahrzeuge mit Elektroantrieb oder Hybridantrieb herstellen. Dazu gehören Marken wie Global Electric Motorcars (GEM), Goupil Industrie SA, Aixam Mega S.A.S. sowie Eigenentwicklungen. Zur Bereicherung des Fahrerlebnisses bietet Polaris ein umfassendes Sortiment an von Polaris entwickelten Teilen, Zubehör und Bekleidung, zusammen mit einem wachsenden Aftermarket-Portfolio, einschließlich TransAmerica Auto Parts. Aktien der Polaris Industries Inc. werden an der New York Stock Exchange unter dem Kürzel „PII“ gehandelt. Polaris ist Mitglied des Börsenindex S&P Mid-Cap 400. Informationen über das lokale Produktangebot von Polaris einschließlich Bekleidung und Fahrzeugzubehör sind bei Polaris Vertragshändlern sowie auf den Webseiten von Polaris erhältlich: www.polarisgermany.de und www.polarisaustria.at.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf unseren derzeitigen Erwartungen und Annahmen beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen – einschließlich jener in Bezug auf Liefertermine, Produktleistungserwartungen und Strategieerwartungen – unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten möglichen Ergebnissen abweichen. Insbesondere unsere Prognosen zu Lieferterminen, Produktleistung und Strategie könnten von zahlreichen Faktoren beeinflusst werden. Hierzu zählen: die Intensität und Dauer der COVID-19-Pandemie und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Geschäft des Unternehmens, die Lieferketten und die Weltwirtschaft; die Fähigkeit des Unternehmens, benötigte Teile und Materialien erfolgreich zu beschaffen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Produkte rechtzeitig herzustellen und an die Händler zu liefern, um die Nachfrage zu befriedigen; Verzögerungen bei der Produktentwicklung, -prüfung und -validierung; wirtschaftliche Bedingungen, die sich auf das Ausgabenverhalten der Verbraucher auswirken; Störungen in den Produktionsanlagen; umweltrechtliche und produktsicherheitsrelevante Aktivitäten, die sich auf Nutzfahrzeuge auswirken; Witterungseinflüsse; Rohstoffkosten sowie Fracht- und Zollkosten. Das Unternehmen ist gegenüber niemandem verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Wir empfehlen Ihnen, auch unsere Risikofaktoren in unserem Formblatt 10-K zu prüfen und alle weiteren Angaben zu verwandten Themen in zukünftigen Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K zu konsultieren, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht oder hinterlegt sind.

