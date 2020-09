—

03 September 2020

Text Pressemitteilung Wolverine® RMAX™ 1000

Stellen Sie sich alles neu vor.

Die neue Wolverine® RMAX™ 1000-Familie kann in der Tat als eine epische Evolution in der ständig fortschreitenden Entwicklung des SbS-Konzepts bezeichnet werden.

Neu: Wolverine RMAX 1000 Modell 2021 als Zwei- und Viersitzer.

Sie ist ein Zeichen des ständigen Strebens nach Innovation und Exzellenz, das in den 65 Jahren seit der Gründung des Unternehmens unsere treibende Kraft war.

Das klare technische Erbe, das heute hinter dem Namen Yamaha steht, ist ein Beweis für unsere Leidenschaft für Verbesserungen. Sie ermöglicht uns Adrenalin-Fans auf der ganzen Welt mit herausragenden und technisch fortschrittlichen Maschinen zu begeistern.

Jetzt wurde mit diesem neuen Fahrzeug ein weiterer neuer Maßstab für Menschen gesetzt, die in der aufregenden Welt der freien Natur ihre individuellen Höhepunkte an Unterhaltung, Freude und Zufriedenheit finden wollen.

Einfach ausgedrückt: Wir beschleunigen den Herzschlag aller, die #DRIVENBYFREEDOM sind.

Ganz neue Wolverine® RMAX™ 1000-Familie

Diese bemerkenswerte neue Generation von adrenalingeladenen 2- und 4-sitzigen SbS-Modellen, die beide auch als SE-Versionen (Special Edition) erhältlich sind, wurde speziell für Menschen geschaffen, die bereit sind, neue Abenteuer zu bestehen – und die sich selbst auf neue Leistungsniveaus bringen wollen, von denen sie nie zuvor geträumt haben.

Es ist ein riesiger und aufregender Fortschritt, der durch unsere einzigartige Wettbewerbsvergangenheit und unser weltweit anerkanntes technologisches Know-how ermöglicht wird. In der Tat folgt die Wolverine® RMAX™ 1000-Familie unserer Entwicklungsphilosophie „Jin-Ki Kanno“ – was aus dem Japanischen übersetzt „der wahre Rausch, eins mit der Maschine zu sein” bedeutet –, um Ihnen ein extrem leistungsfähigen Geländefahrzeug zu bieten, in dem sich Fahrer und Passagiere sicher sind, auch das schwierigste Gelände zu meistern.

Für Menschen, die das großartige Gefühl haben möchten, das ultimative Spitzenmodell zu besitzen, sind SE-Versionen (Special Edition) der beiden Modelle Wolverine® RMAX™2 1000 und Wolverine® RMAX™4 1000 erhältlich. Diese sind unter anderem mit erstklassigen Extras und zusätzlichen Funktionen serienmäßig ausgestattet, wie zum Beispiel einer leistungsstarken Warn®-Winde.

Sei #DRIVENBYFREEDOM

Die neue Wolverine® RMAX™ 1000-Familie – die Geschichte im Detail

Maximale Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit

Komplett neuer 999cm³-Motor – Yamaha D-Modus

Die Modelle Wolverine RMAX2 1000 und Wolverine RMAX4 1000 strahlen Dominanz aus und werden von einem neuen, fortschrittlichen 999-cm³-Motor mit mehreren Fahrmodi und Yamahas bewährten Off-Road Ultramatic®- und On-Command®-Systemen angetrieben. All diese Innovationen sind in einem neuen Chassis untergebracht, das mit extremer Geländegängigkeit und bemerkenswerter Steifigkeit Fähigkeiten auf höchstem Niveau bietet.

Inspiriert vom bewährten Motor des Wolverine X2 850 Alu und des Wolverine X4 850 haben unsere Ingenieure die Leistung für die neuen Wolverine RMAX 1000-Modelle erhöht und einen neuen, Maßstäbe setzenden 999-cm³-DOHC-Achtventil-Zweizylinder-Reihenmotor mit einem Drehzahllimit bei 8.500 U/min entwickelt. Die Kraftübertragung erfolgt über das zuverlässige und bewährte Ultramatic®-Getriebe von Yamaha, welches das fortschrittlichste und haltbarste CVT-Antriebssystem auf dem Markt ist und der gesteigerten Motorleistung Rechnung trägt. Das System hält die Riemenspannung konstant, vom Leerlauf bis in den Hochdrehzahlbereich, wenn dem Motor in anspruchsvollen Situationen hohe Last und hohes Drehmoment abgefordert wird. Nach zahllosen Stunden extremer Haltbarkeitstests und jahrzehntelanger Erfahrung mit dem Yamaha Ultramatic®, gehören Bedenken hinsichtlich der CVT-Riemenspannung der Vergangenheit an.

Leistung und Motorbremsmoment werden in jeder Fahrsituation durch die Kombination von Yamahas zuverlässigem On-Command®-System mit Zweiradantrieb, Allradantrieb mit Schlupfbegrenzung und Allradantrieb mit 100% Differenzialsperre maximiert. Zum ersten Mal überhaupt in einem SbS bietet dieser neue Wolverine drei Antriebs-Modi (D-Mode) an, die perfekt zu jedem Gelände und jedem Fahrstil passen und immer die volle Leistung des klassenführenden, YCC-T gesteuerten 999-cm³-Motors nutzen. D-Mode bietet drei unterschiedliche Fahr-Modi, die über einen Drehregler im Fahrercockpit eingestellt werden können:

– Trail-Modus: Sanfte Beschleunigung, lineare Gasannahme und hohes Bremsmoment des Motors für eine unterhaltsame, entspannte Fahrt.

– Sport-Modus: Kraftvolle Beschleunigung, schnelle Gasannahme und sanftes Motorbremsmoment für ein sportlicheres Erlebnis auf weitläufigen Wegen und Dünen.

– Crawl (Kriech)-Modus: Sanfte Beschleunigung, sanfte Gasannahme und hohes Motorbremsmoment, um technische Situationen, wie z.B. das Klettern auf Felsen oder das Durchfahren schlammiger Abschnitte, mit Leichtigkeit und Zuversicht zu meistern.

Das bewährte D-Mode-System gehört zur Serienausstattung jedes Wolverine RMAX 1000 SE-Modells. Die Standardmodelle sind ab Werk auf den Trail-Modus voreingestellt und können durch eine nachträgliche Installation von D-Mode als Yamaha-Zubehör durch den Fachhändler aufgerüstet werden.

Die wichtigsten Rad- und Reifenspezifikationen wurden so ausgewählt, dass jedes Modell den idealen Lenkcharakter und ein komfortables Fahrgefühl mit guter Rückmeldung aufweist. Die robuste, aggressive Bereifung ist „symetrisch“ (gleiche Größe vorne und hinten) und auf stilvolle 14-Zoll-Aluminiumräder gesetzt. Die Wolverine RMAX2 1000 und Wolverine RMAX4 1000 sind mit 30″-Dirt Commander-Reifen ausgestattet, während die SE-Modelle mit Premium-Radialreifen von Maxxis ausgestattet sind. Alle haben einen großartigen Look und gewährleisten eine optimale Traktion auf unterschiedlichstem Terrain.

Alle Wolverine RMAX 1000-Modelle sind vielseitig und sofort einsatzbereit. Sie verfügen über eine geräumige Ladefläche mit einer Tragfähigkeit von maximal 272 kg, eine Heckklappe im Automobil-Stil, die leicht mit einer Hand zu bedienen ist – und eine beeindruckende Anhängelast von 907 kg an der serienmäßigen Anhängerkupplungsaufnahme. Der Wolverine RMAX2 1000 ist mit einem gasdruckunterstützten Kippfunktion an der Ladefläche ausgestattet, während der RMAX4 1000 ein Yamaha-exklusives Merkmal bietet: vollwertige Rücksitze, die einfach abzuklappen sind und dadurch die nötige Flexibilität im Fracht- und Passagierraum sicherstellen. Beide Ladeflächen verfügen über robuste Zurrpunkte zur sicheren Befestigung der Ladung.

Maximaler Komfort an Bord

Fortschrittliches Fahrwerk – Auto-ähnliche Fahrgastzelle – Sanfte Leistung – Fox 2.0 QS3

Das erstaunliche Interieur des brandneuen Wolverine RMAX 1000 ist das Ergebnis eines großen Maßes an kreativem und innovativem Denken unserer Design- und Ingenieurteams. Ihr Ziel war es, Fahrer und Passagieren das komfortabelste Fahrgefühl zu bieten, das je in der Kabine eines SbS erlebt wurde, indem Design- und Konstruktionsmerkmale integriert wurden, die die Ermüdung auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig den Spaßfaktor auf ein Maximum steigern, selbst bei einer Ganztagesfahrt.

Die Fahrzeugmasse wird durch eine tief montierte hintere Antriebswellen zentralisiert, die zudem für einen leisen und sanft funktionierenden Antriebsstrang sorgen, der dank seiner schrägverzahnten Zahnräder noch weiter beruhigt wird. Der laufruhige 999-cm³-Parallel-Twin ist geneigt eingebaut und verfügt über eine Kurbelwelle mit 270º-Hubzapfenversatz. Eine Ausgleichswelle und Gummilager reduzieren Vibrationen auf ein Minimum. Der hochwertige, aggressiv klingende Auspuff ist sorgfältig auf ein ganztägiges Fahrvergnügen abgestimmt, wobei der großvolumige Ansaugtrakt die Geräuschentwicklung für ein bisher unerreichtes Maß an Kabinenkomfort noch weiter reduziert. Yamahas einzigartige und bekannte geschwindigkeits- und drehmomentabhängige elektrische Servolenkung (EPS) wurde auch für die neuen Modelle gewählt, kombiniert mit einem neuen Design der Zahnstangenlenkung. Dieses System bietet eine erstaunlich leichtgängige Lenkung mit echtem „Gefühl“ und ausgewogenem Feedback – das Ergebnis ist eine sehr präzise Lenkung, die Vibrationen und Ermüdung des Fahrers reduziert.

Die Wolverine RMAX 1000-Linie bietet ein überragendes Gefühl für den Untergrund mit beeindruckenden Federwegen und einer Geometrie, die für eine überragende Gelenkigkeit sorgt. Die neuen FOX 2.0 QS3-Stoßdämpfer sind an breiten Querlenkern montiert und ermöglichen – bei allen Betriebsgeschwindigkeiten – eine hochwertige Dämpfung und maximale Bodenfreiheit, die bei der Wolverine RMAX2 1000 mit 350 mm und bei der Wolverine RMAX4 1000 mit 340 mm führend ist. Der Wolverine RMAX4 1000 bietet darüber hinaus einen beeindruckenden Federweg von 360 mm vorn und 337 mm hinten, und der Wolverine RMAX2 1000 ist mit seinen klassenbesten Federweg von 360 mm vorn und massiven 430 mm hinten der König des Federwegs. Um das Fahrwerk auf unterschiedliche Fahrstile und Situationen abzustimmen, verfügen die QS3-Dämpfer über drei werkzeuglos einstellbare Positionen, die für entspanntes Fahren, Pistenfahrten oder aggressive Sport-Performance eingestellt werden können.

Die völlig neuen dreiteiligen Vordertüren ermöglichen einen einfachen Ein- und Ausstieg mit einer inneren Stahlstruktur, robuste Türinnengriffe für reibungslosen Betrieb auch unter härtesten Bedingungen, weiche Berührungspunkte und eine Vorverkabelung für die vollständige Integration von Yamaha Original-Zubehör-Lautsprechern. Bemerkenswert komfortable neue Sitze bieten ein hochwertiges Aussehen und Fahrgefühl, während die erhöhte Längenverstellung des Fahrersitzes für mehr Geräumigkeit und Komfort für größere Fahrer sorgt. Neue, leicht einstellbare Sicherheitsgurte mit sechs Positionen bieten erhöhte Sicherheit für alle Insassen.

Die Fahrerkabine bietet ein luxuriöses, automobilähnliches Design mit dem Gefühl und dem Aussehen von echtem Premium-Komfort und -Stil, das weit über alles hinausgeht, was in der Welt der „harten Kunststoffe“ bei Nicht-Yamaha-Modellen zu finden ist. Großartige Beispiele dafür sind die branchenexklusiven Soft-Touch-Punkte, zu denen ein gummiummanteltes Lenkrad mit 17 Grad Neigungsverstellung, ein völlig neuer Soft-Touch, ein schnell verstellbarer Beifahrerhaltegriff, gepolsterte Kniebereiche und ein weicher Deckel für die Mittelkonsole gehören. Vertrauenerweckende Bedienelemente wurden in das Armaturenbrett und die Mittelkonsole integriert, um ein natürliches, automobiles Gefühl zu vermitteln. Dazu gehören das blau hinterleuchtete Instrument, versiegelte Konsole und Handschuhkästen, Ablagematten für Fahrer und Beifahrer, ein Open-Gate-Schalthebel, ein Soft-Touch-Feststellbremshebel und zwei oder sechs Cupholder bei den Zwei- und Viersitzmodellen. Die SE-Varianten sind außerdem mit stilvollen, zugeschnittenen und genähten Sitzen, einem in der Mitte montierten Rückspiegel, farblich angepasstem Innenraum, Chromeinlagen am Schalt- und Bremshebel, einer komplett neuen blauen LED-Innenraum- und Mittelkonsolenbeleuchtung sowie komplett neuen Bedienelementen mit blauer LED-Hintergrundbeleuchtung für die On-Command®- und D-Mode-Systeme, Scheinwerfer und Winde ausgestattet.

Maximales Vertrauen

Bewährte Geländegängigkeit – Weltweit bekannte Zuverlässigkeit – Erstklassige Qualität

Das schlanke, aber dennoch aggressive Design des neuen Wolverine RMAX 1000 trägt zu seiner imposanten Breite von 163 cm bei. Insgesamt präsentiert es einen „unaufhaltsamen“ Look, der durch den besten Federweg der Klasse, die robusten, feist aussehenden Reifen und den langen Radstand (221 cm beim Wolverine RMAX2 1000 und 229 cm beim Wolverine RMAX4 1000) unterstrichen wird.

Neue LED-Frontscheinwerfer mit breitem Abstrahlverhalten und charakteristische ‚Evil-Eye‘-Begrenzungsleuchten sowie stilvolle, nach vorn gerichtete Farbkombinationen verleihen der RMAX 1000-Linie einen unverwechselbaren und fortschrittlichen Look, der seinesgleichen sucht.

Die hochentwickelten LED-Scheinwerfer strahlen bei Geländefahrten das ideale Breitlichtmuster ab, mit 7,6-Watt-LED-Monofokus-Abblendlicht für eine konstante Ausleuchtung der Strecke und 15,2-Watt-Fernlicht mit Reflektor für eine maximale Ausleuchtung bei Fahrten in schlechten Lichtverhältnissen. Am Heck sorgen die integrierten LED-Rücklichter, Bremslichter und die klassenexklusiven Rückfahrscheinwerfer dafür, dass die Sichtbarkeit erhöht und die Sicht beim Rückwärtsfahren verbessert wird.

Der Wolverine RMAX 1000 verfügt über eine Vielzahl weiterer vertrauensbildender Ausstattungsmerkmale. Darunter befinden sich verschweißte Stahl-Gleitplatten und eine austauschbare vordere Kunststoff-Gleitplatte, mit der jedes Gelände ohne Angst vor Beschädigung wichtiger Fahrzeugkomponenten bewältigt werden kann. Für enge Situationen und zusätzlichen Schutz beim Überfahren von Hindernissen im Gelände reichen die aufgeschweißten Abweiser an der Unterseite des Rahmens aus, um den Kontakt von Hindernissen mit den Hinterreifen zu verringern. Ein Highlight ist das Finish des aller Yamaga SbS-Rahmen, die einen zweistufigen Beschichtungsprozess durchlaufen. Zuerst wird eine automobilähnliche, E-Coat-Beschichtung im Tauchbad aufgetragen, um eine vollständige Abdeckung – auch innerhalb der Rahmenschienen und -rohre – zu gewährleisten, gefolgt von einem außergewöhnlich haltbaren Pulverbeschichtungsprozess.

Ein robuster vorderer Stoßfänger gehört bei den Wolverine RMAX 1000-Modellen zur Standardausstattung und umfasst zwei angeschweißte Kupplungsaufnahmen, eine integrierte Windenplatte und zusätzliche Aufnahmen für Astabweiser oder Zusatzscheinwerfer aus dem Yamaha-Zubehör. Die SE-Versionen sind mit einer werksseitig montierten WARN® VRX 4.500-Winde ausgestattet, die sich durch Wasserdichtigkeit gemäß IP68, eine langlebige Ganzmetallkonstruktion, ein dreistufiges Stahl-Planetengetriebe für einen sanften und zuverlässigen Betrieb auszeichnet. Die nachträgliche Installation der Winde bei Nicht-SE-Versionen wird durch die integrierte Windenplatte und eine Schaltervorbereitung im Armaturenbrett erleichtert.

Von Bergpfaden bis hin zu technischem Felskrabbeln – die brandneue Wolverine RMAX 1000-Reihe der Side-by-Side-Modelle zeichnet sich durch ihre hervorragende Leistungsfähigkeit aus und erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen einer Vielzahl von Fahrern, Freunden und Familien in den unterschiedlichsten Umgebungen. Was auch immer Ihre Leidenschaft ist, diese bahnbrechende Baureihe von adrenalingeladenen Hochleistungsfahrzeugen wartet darauf, diese mit Ihnen auszuleben.

Die neue Wolverine® RMAX™ 1000 Familie: technische Ausstattung

Wolverine® RMAX™2 1000 und Wolverine RMAX™4 1000

Farbe: AMOR GREY

Ein sanfter Riese – leistungsstarker und laufruhiger 999-cm³-Zweizylinder-DOHC-Reihenmotor

Beeindruckende Größe, aber nicht zu groß für enge Passagen

Hervorragender Innenraumkomfort und Betriebskontrolle im Automobil-Stil

Robuste und aggressive Geländereifen GBC 30″ Dirt Commander

Ausgezeichneter Komfort – Rundum-Schlamm- und Spritzschutz für die Insassen

Fox® QS3-Dämpferpaket – einfache Einstellung ohne Werkzeuge

Robuster und aggressiver vorderer Stoßfänger mit Zugösen und Windenbefestigung

Front-Design im Stealth-Stil – unverwechselbare „Evil Eye“-LED-Markierungsleuchten

Exklusiver Antriebsstrang mit Yamahas eigenem Ultramatic®-Getriebe

Wolverine® RMAX™2 1000 SE und Wolverine RMAX™4 1000 SE

Farbe: COVERT GREEN

Beeindruckendes Styling und Grafiken der Special Edition

Einzigartiger dreistufiger D-Mode-Steuerung – Sport-, Trail- und Kriechfahrtmodus

Premium-Frontstoßstange mit Zugösen & Warn® VRX4500-Winde

Yamaha Zubehör

Yamaha hat eine breite Palette an Original-Zubehör für die ATV- und SbS-Fahrzeugen unserer Produktpalette entwickelt. Darunter attraktive Artikel, die deren Leistung, Komfort, Stil oder Nutzbarkeit noch weiter verbessern – und Ihre Freude daran steigern.

