Pressemitteilung Garmin: Garmin gibt seinen Eintritt in den Powersport-Markt bekannt – mit einem starken Produkt-Trio, das Freizeit-Offroader unterstützt, unbekanntes Gelände sicher zu erkunden. Das robuste Powersport-Navigationsgerät Tread mit Group Ride Tracker, die digitale Schaltbox Garmin PowerSwitch und die drahtlose Kamera BC 40 mit neuer Rohrhalterung sind zuverlässige Begleiter, wenn es darum geht, Sanddünen, verwilderte Waldwege oder eisige Schneelandschaften zu erkunden.

Der wetterfeste, ultrahelle und 5,5 Zoll große Tread ist für jedes Abenteuer bereit, bei dem Offroader durch anspruchsvolles Gelände jagen. Fährt man in der Gruppe, kann der Group Ride Tracker des Treads helfen, die Positionsdaten aller Mitglieder im Blick zu behalten, ohne dass Mobilfunkempfang erforderlich ist.

Eine kurze Übersicht zum neuen Garmin Tread

In Verbindung mit der digitalen Schaltbox Garmin PowerSwitch können Offroad-Fahrer das 12-Volt-Zubehör ihres Fahrzeugs bequem über das auch mit Handschuhen bedienbare Touch-Display des Treads steuern und so Zusatzscheinwerfer, Luftkompressoren, Differenzialsperren etc. aktivieren.

Wer die drahtlose Kamera BC 40 am Rohrrahmen, einer geraden Fläche oder dem Überrollbügel seines Side-by-Side- oder Offroad-Fahrzeugs montiert, kann auch diese mit dem Garmin Tread koppeln und erhält so auf dem Display des Navis ein klares Bild von der Umgebung und den umliegenden Hindernissen.



Verbunden bleiben

Wenn sich Offroad-Fans gemeinsam ins unbekannte Gelände wagen, sorgt das VHF-Modul des Treads (Group Ride Tracker) dafür, dass sie sich nicht aus den Augen verlieren. Gruppen von bis zu 20 Fahrern können ihre Positionsdaten teilen, ihre Freunde auf der Kartenanzeige des Treads im Blick behalten und untereinander vordefinierte Nachrichten verschicken. Auch lässt sich das Navi mit einem kompatiblen Bluetooth-fähigen Helm oder Headset koppeln, was die Kommunikation während der Fahrt ermöglicht. Darüber hinaus ist das Tread mit den meisten inReach-Satelliten-Kommunikationsgeräten von Garmin kompatibel, was den Fahrern ermöglicht, über Zwei-Wege-Kommunikation weltweit in Kontakt zu bleiben, Wetterdaten abzurufen und den interaktiven SOS-Notruf zu nutzen. Über die neue Tread Mobile App können Nutzer zudem ganz einfach GPX-Dateien importieren oder exportieren, auf Live-Wetter und Smartphone-Benachrichtigungen zugreifen und Tourdaten über alle Geräte hinweg synchronisieren.

Ausführlichere Vorstellung des garmin Tread Navi – in englischer Sprache.

Das Gelände erkunden

Dank vorinstallierter topografischer Karten von Europa, Afrika – einschließlich Tracks4Africa – und dem Nahen Osten können Offroader ihre Umgebung genauestens erkunden. Zusätzliche Karten von Nord- und Südamerika, Australien und Neuseeland sind als kostenloser Download über Garmin Express verfügbar. Darüber hinaus können über WLAN hochauflösende BirdsEye-Satellitenbilder direkt auf das Navi geladen werden, um eindrucksvolle Überkopfansichten des Geländes und der Umgebung zu erhalten.

Zusätzliche Kontrolle und Weitsicht

Für mehr Kontrolle und Komfort empfiehlt sich die neue PowerSwitch Schaltbox, die den Tread zur Kommandozentrale des Fahrzeugs macht. Die witterungsbeständige (IPX7) Box mit sechs Anschlüssen für 12-Volt-Zubehör (bis 30 Ampere) ist einfach und ohne Eingriffe in Amaturenbrett oder Fahrzeugelektronik zu installieren. Sie bietet die Möglichkeit, digitale Schalttafeln individuell mit Beschriftungen, Symbolen oder Kanalgruppen zu belegen sowie Befehle zum Dimmen oder Aufleuchten von Warnmeldungen auf dem Display des Navigationsgeräts zu hinterlegen. In Verbindung mit einem Tread Powersport-Navi ist es zudem möglich, smarte Schaltungen zu erstellen, die von der Fahrzeuggeschwindigkeit und Uhrzeit abhängig sind. Die neue PowerSwitch Schaltbox ist auch mit weiteren Garmin-Navigationsgeräten oder Smartphones kompatibel.

Ein Plus an Sicherheit bietet die drahtlose Kamera BC 40. Einmal am Fahrzeug montiert und mit dem Tread verbunden, zeigt sie die Umgebung auf dem Display des Navigationssystems und bietet so zusätzliche Orientierung. Die batteriebetriebene Kamera hält mit einem Satz Batterien bis zu drei Monate durch und liefert bei einer Reichweite von bis zu 13 Metern qualitativ hochwertige Aufnahmen. Egal ob Schnee, Regen oder Sonnenschein, die wetterfeste Kamera hält selbst widrigsten Wetterbedingungen stand.

Das Produktvideo zum Tread finden Sie hier sowie zur PowerSwitch hier.



Das Tread Powersport-Navi im Detail

UVP: 699,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

Robustes Powersport-Navi mit 5,5 Zoll (14 cm) HD-Display und VHF-Modul

Topografische Karten und Straßenkarten für EMEA – inkl. Tracks4Africa

Downloads für Amerika, Australien und Neuseeland sowie BirdsEye-Satellitenbilder

Group Ride Tracking, Positionsverfolgung und Messenger-Funktion für bis zu 20 Fahrer

Integrierter Track-Recorder/-Konverter, sowie ABC- und Neigungssensoren

Tread App: Wegpunkte und Routen synchronisieren, GPX-Import/Export und mehr

Vorinstallierte POIs von Garmin und iOverlander

Powersports-Montagesatz mit Rohrhalterung, Kabelbaum und Antennenhalterung

Connected Features wie Smart Notifications, Echtzeitdienste und Unfallbenachrichtigung

Kompatibel mit inReach Satelliten-Kommunikationsgeräten von Garmin

Kompatibel mit der drahtlosen Kamera BC 40 und dem Garmin PowerSwitch

Batterielaufzeit von bis zu 6 Stunden

Der Garmin PowerSwitch im Detail

UVP: 499,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

Robustes und wetterfestes (IPX7) Design, speziell für den Einsatz unter herausfordernden Bedingungen

Drahtlose Steuerung des verbundenen 12V-Zubehörs über ein kompatibles Garmin Navi und/oder Smartphone

Einfache Installation, ohne Eingriff in die Fahrzeugelektronik

Individualisierbare Schalttafeln

Bis zu vier Garmin PowerSwitch-Geräte gleichzeitig nutzbar

Smarte automatisierte Schaltungen abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit und/oder Uhrzeit bei Kopplung mit einem Tread Powersport-Navi möglich

Rohrhalterung, mit der sich die Kamera einfach am Rohrrahmen, einer geraden Fläche oder dem Überrollkäfig des Fahrzeugs befestigen lässt

Die drahtlose Kamera BC 40 im Detail

UVP: 149,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort

Batteriebetrieben (2x AA Batterien); mit einer Batterielaufzeit von bis zu 3 Monaten

Klares, bis zu 13 Meter weit reichendes Videobild

Robustes und wetterfestes (IPX7) Design

Die Bildübertragung lässt sich über ein kompatibles Garmin Navi via Sprachbefehl steuern

