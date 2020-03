—

Die italienische Antwort auf Hunt the Wolf heißt RACE to HELL und wurde heuer zum zweiten Mal in der Toskana im Gebiet der Rapolano Therme durchgeführt.

Von raceadmin.eu ausgestattet mit GPS Trackern stellten sich 68 Fahrer aus 9 Nationen mit ihren ATV und SxS dieser Herausforderung.

In den 3 Tagen mussten insgesamt 285 km von den ATV und SxS Fahrern bezwungen werden wobei die Idylle der Wanderwege durch Olivenhaine schnell vergessen war sobald es in die Schluchten, Canyons und Bachbette ging. Steile Auf- & Abfahrten und enge Canyons bestückt mit Steinen und Geröll verlangten Mensch und Maschine alles ab. Am Abend und in den Nachtstunden wurde an jeder Ecke im Fahrerlager geschraubt und gehämmert.

Gratulation an alle, die sich durchgekämpft haben. Besonders erfreulich war der Nationen übergreifende Zusammenhalt der Fahrer nachdem doch bei einigen die Technik nicht mehr zu 100% zur Verfügung stand und etliche Passagen ohne die Hilfe von Mitstreitern dann nicht mehr überwindbar waren.

Nach drei Tage in der Hölle der Toskana ging der Sieg der ATV Klasse nach Frankreich an GAETAN MARTINEZ . Den Sieg in der SxS Klasse erkämpfte sich das Italienische Team: WAINER MORANDI und DAVIDE MAGNI

Material und Mensch wurde geschunden aber gemeinsam gelacht und einander geholfen die Einzigen die sich fadisierten waren die Sanitäter und Rettungskräfte vor Ort – kein einziger Einsatz!!



Eine tolle Veranstaltung in einer beeindruckenden Kulisse der Toskana und 2020 bei hervorragendem Witterungsbedingungen.

Für’s leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt mit typisch italienischen Antipasti, Lasange, Tiramisu und leckeren Weinen sowie verschiedenen Biersorten.

Jay Parts hat Hell to Race nicht nur mit Preisen für die drei Erstplatzierten der Klasse ATV und SxS gesponsert sondern war auch vor Ort um mit Rat und Tat, Teilen und Support zur Stelle zu sein. Während die Fahrer ihre Maschinen durch’s Gelände quälten haben auch Uschi und Jay keine Mühen gescheut um irgendwie (zum Teil sogar auf allen Vieren) zu einem der Hotspots zu gelangen und mit vielen Bildern und Videos einen kleinen Eindruck der Veranstaltung wiederzugeben.







Ergebnis ATV

1. Platz: Gaetan Martinez / FR

2. Platz: Eric Laudeley / DE

3. Platz: Aleksander Mazurkiewicz / PL

Ergebnis SxS

1. Platz Team: Wainer Morandi – Davide Magni /IT

2. Platz Team: Simone Tugni – Vittorio Gonnella / IT

3. Platz Roberto Mazzega – Moreno Segat / IT

