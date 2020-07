—

Pressemitteilung Polaris

Wendig, robust und nahezu unaufhaltsam – sogar im schroffen Gelände: Der Polaris SPORTSMAN 570 zählt in all seinen Modellvarianten zu den absoluten Bestsellern im ATV-Segment.

Neben der Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland auf 16 Prozent profitieren Kunden in Deutschland und Österreich jetzt von einer weiteren attraktiven Sonderaktion: Noch bis zum 30. September 2020 belohnt Polaris alle Käufer eines SPORTSMAN 570-Aktionsmodells mit einer äußerst zweckmäßigen Gepäckbox des US-amerikanischen Zubehörspezialisten Kolpin als kostenlose Beigabe zum Fahrzeug. Das entspricht einem Kundenvorteil in Höhe von bis zu 239 Euro. Damit steht dem sicheren Transport aller benötigten Utensilien nichts mehr im Wege. Die Aktion gilt sogar rückwirkend ab dem 1. Juli. Drei hochwertige Kolpin-Gepäckboxen stehen zur Verfügung:

Navigator Storage Box

Navigator Storage Box, Ladevolumen 122 Liter

Navigator Storage Box von Kolpin

Die wasserdicht verschließbare Transportbox zur Montage am Heck zeichnet sich durch ein maximales Ladevolumen von 122 Litern aus. Darin finden beispielsweise Forstarbeiter genügend Stauraum für Schutzhelme. Optional lässt sich der Deckel mit einem Vorhängeschloss sichern. Der Preisvorteil für den Kunden beträgt rund 139 Euro .

Rear Rack Storage Box

Rear Rack Storage Box

Rear Rack Storage Box, Schluckt zwei Helme

Die verschließbare Rear Rack Storage Box im Wert von rund 199 Euro ist die ideale Ergänzung für Arbeit und Freizeit – sie nimmt die kleinen und größeren Dinge des Alltags sicher und wasserdicht auf. Optional kann diese Transportbox mit einem zusätzlichen Gepäckträger auf dem Deckel ausgestattet werden.

Trunk & Lounger

Trunk and Lounger, Sitzen und Stauen in einem

Trunk and Lounger Box

Diese Box überzeugt mit einem Ladevolumen von 117 Litern und wartet zusätzlich mit besonderen Features auf, so etwa die beiden Armstützen mit integrierten Getränkehaltern. Dank des üppigen Stauraums finden im Trunk & Lounger auch Schlafsäcke Platz. Gegenstände wie ein Zelt können auf dem hinteren Deckel sicher befestigt werden. Der Kundenvorteil beläuft sich auf 239 Euro.

Ausgewähltes Kolpin-Zubehör jetzt auch beim Polaris-Händler erhältlich

Wer sich kein neues ATV kaufen möchte, aber trotzdem Interesse an Kolpin-Boxen oder anderem ausgewähltem Kolpin-Zubehör für sein aktuelles Fahrzeug hat, ist ab sofort bei seinem Polaris Händler gut beraten. Dieser bietet neben den Gepäckträger-Boxen jetzt auch Schneepflugsysteme, Rhinogrips, Racks und weiteres Zubehör aus dem Kolpin-Sortiment an.

Die aktuelle Transportbox-Aktion gilt bis 30. September 2020 bzw. solange der Vorrat reicht für verfügbare Neufahrzeuge der Modellreihe Sportsman 570 mit kurzem Radstand (bis einschließlich Modelljahr 2020). Interessenten können sich an einen der teilnehmenden Polaris Händler wenden. LINK Sportsman 570

Teilen mit: Facebook