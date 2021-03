—

Pünktlich zum Jahresbeginn erweitert Polaris seine Modellpalette um einen neuen, vielseitigen Offroader: Beim RZR Trail S 1000 Premium ist der Name Programm, denn das nur 152,4 Zentimeter schmale Performance Side-by-Side-Fahrzeug (SxS) ist wie gemacht für enge und anspruchsvolle Trails. Zudem vermitteln zahlreiche Premium-Ausstattungsfeatures bereits ab Werk einen beeindruckenden Fahrkomfort. Auf diese Weise vereint der RZR Trail S 1000 Premium aufregende Agilität mit attraktivem Design, hohem Komfort und hervorragender Geländegängigkeit.

Serienmäßig mit Allradantrieb, Servolenkung und Walker Evans-Stoßdämpfern

Zu den serienmäßigen Highlights zählen das kraftvolle ProStar 999-Triebwerk, die Motorbremse EBS (Engine Braking System) sowie der performance-orientierte True On-Demand Allradantrieb (AWD). Dieser verteilt die Leistung bedarfsgerecht an alle vier Räder und ermöglicht auch auf losem Geläuf exzellenten Vortrieb. Dank der ebenfalls ab Werk verbauten elektronischen Servolenkung (EPS), die von Anschlag zu Anschlag nur zwei Umdrehungen benötigt, gehen Wendemanöver spielend leicht von der Hand.

Darüber hinaus gibt Polaris dem RZR Trail S 1000 Premium serienmäßig LED-Scheinwerfer sowie die 16-fach einstellbaren und zwei Zoll großen Nadelventil-Stoßdämpfer der Offroad-Kultmarke Walker Evans mit auf den eiligen Weg. Das Fahrwerk mit 31,1 Zentimeter Federweg vorne und 33,5 Zentimetern an der Hinterachse glänzt im harten Offroad-Einsatz mit ausgeprägter Geländegängigkeit und hohem Komfort. Die voll einstellbaren Dämpfer schlucken sogar grobe Fahrbahnunebenheiten und lassen das Performance SxS über Unebenheiten förmlich hinweggleiten.

31,8 Zentimeter Bodenfreiheit und das beste Leistungsgewicht seiner Klasse

Die jüngste Version des meistverkauften Performance-SxS der Welt überzeugt mit dem besten Leistungsgewicht dieser Klasse und zoomt sich bei Bedarf in rasantem Tempo von Kurve zu Kurve. Der potente Zweizylinder mit doppelter obenliegender Nockenwelle schöpft seine Power aus 999 Kubikzentimetern Hubraum und hat mit dem niedrigen Leergewicht von 651 Kilogramm leichtes Spiel. Leichtfüßig und agil bewegt sich der RZR Trail S 1000 Premium auch auf besonders engen Pfaden, denn er verfügt über das bislang schmalste Chassis sowie den kürzesten Radstand dieser Baureihe. Dies macht den kompakten Offroader in Kombination mit dem reaktionsschnellen Allradantrieb, der klassenbesten Bodenfreiheit von 31,8 Zentimetern sowie dem kleinen Wendekreis auf jedem Terrain zu einem ganz Großen.

Typisch Polaris vereint der neue RZR Trail S 1000 Premium forsche Fahrleistungen mit vorbildlicher Zuverlässigkeit. Die robuste Kupplung überzeugt mit guter Dosierbarkeit und ermöglicht zusammen mit dem langlebigen Antriebsriemen sorgenfreie Touren im Gelände. Gleiches gilt für die verstärkten GBC Dirt Commander Reifen im 27-Zoll-Format: Ihre achtlagige Konstruktion bietet bestmöglichen Pannenschutz.

Hoher Alltagskomfort, durchdachte Ergonomie und modernes Design

Im neu gestalteten Innenraum überzeugt das jüngste Mitglied der RZR-Familie mit durchdachter Ergonomie. Davon zeugen zum Beispiel das justierbare Lenkrad, die nochmals größere Beinfreiheit sowie verbesserte, passgenaue Sitze. Letztere verfügen über vielfältige Einstellmöglichkeiten – so finden Fahrer jeder Statur die ideale Sitzposition. Abgerundet wird das umfangreiche Serienausstattungspaket von mehreren neuen Ablagefächern sowie dem aufgewerteten C4-Instrumentendisplay, das digital über die wichtigsten Fahrzeugdaten informiert.

Auch beim Thema Sicherheit macht der neue Polaris RZR Trail S 1000 Premium keine Kompromisse. Fahrer und Beifahrer sind für den Fall der Fälle bestmöglich geschützt. Dafür sorgen der serienmäßige Überrollkäfig sowie die ebenfalls ab Werk verbauten vollwertigen Türen. Diese fungieren nicht nur als Schutz vor Schmutz, Wasser und Kälte, sondern verhindern auch zuverlässig das Eindringen von Ästen in den Innenraum.

Optisch setzt der RZR Trail S 1000 Premium gekonnt Akzente. Sein modernes, klares Design harmoniert perfekt mit dem serienmäßigen Farbton Polaris Blue. Markante Grafiken und rote Details wie zum Beispiel die lackierten Fahrwerksfedern erzeugen einen gelungenen Kontrast. Die von den Xtreme Performance-Modellen der Marke bekannten LED-Scheinwerfer unterstreichen den aggressiven Look und bringen bei ausgedehnten Touren Licht ins Dunkel. Darüber hinaus setzt eine Vielzahl neuer Designmerkmale weitere Glanzpunkte – darunter die markant gestalteten Front- und Motorhauben, neue Kotflügelverbreiterungen, Aluminiumräder, die hinteren Seitenverkleidungen sowie die bereits erwähnten einteiligen Volltüren und der neue Überrollkäfig.

Der neue RZR Trail S 1000 Premium ist bei den deutschen Polaris Händlern ab März inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer ab 21.490 € erhältlich. In Österreich bietet Polaris den neuen RZR Trail S 1000 Premium zu Preisen ab 21.699 € an. Er ist ab Werk als Traktor-Homologation T1b verfügbar.

Teilen mit: Facebook