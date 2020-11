—

Pressemitteilung

Yamaha Motor Deutschland und die Freizeit- und Ferienpark Fürstenau GmbH bauen im

November 2020 ihre Kooperation weiter aus. Der unter dem Namen Fursten Forest

bekannte Freizeitpark ist einer der größte Offroad-Park Europas. 400 Hektar umfasst das

zwischen Osnabrück und Meppen gelegene Gelände, das zu Recht als Sammelpunkt der

vierrädrigen Offroad-Fans bezeichnet wird.

Seit über sieben Jahren vertraut Fursten Forest mittlerweile auf ATVs und Side-by-Sides

der Marke Yamaha und bietet geführten Touren sowie Offroad-Trainings auf dem

ehemaligen Truppenübungsplatz auf Yamaha Fahrzeugen an.

Im November 2020 lieferte Yamaha weitere Fahrzeuge aus – 5 Yamaha Wolverine 850 X2

Side-by-Sides und 10 Yamaha Kodiak 700 ATVs bereichern seither die Flotte und erhöhen

die Gesamtzahl des Yamaha-Fuhrparks auf 40 Stück.

Für Timo Schweers, technischer Leiter des Offroad-Parks, war die Erweiterung des

Fuhrparks mit Yamaha-Fahrzeugen ein logischer Schritt. „Yamaha bietet eine breite

Produktpalette, passend zu den vielfältigen Einsatzbereichen des Parks und punktet in

allen für einen kommerziellen Einsatz wichtigen Aspekten. Die Fahrzeuge sind zuverlässig,

robust und sehr haltbar. Sollte es doch einmal zu Schäden kommen, ist die

Ersatzteilversorgung sehr gut. Die Wertstabilität von Yamaha ist klasse – diese Tatsache

erleichtert den Verkauf der Fahrzeuge nach zwei Jahren Nutzungsdauer erheblich.“

„Fursten Forest und Yamaha passen perfekt zueinander“, so Sebastian Klein, Manager

RVPP & MX bei Yamaha Motor Deutschland. „Fursten Forest ist einer der größten Offroad-

Parks Europas und eine riesige Spielwiese für eine ganze Reihe unserer Produkte. Mit

Yamaha Offroad-Fahrzeugen können alle Kunden in diesem Areal Spaß haben, sich

austoben und an ihre Grenzen gehen“.

Seit Dezember 2017 ist auf dem Gelände ein mit Blaulicht und Ersthelfer-Ausrüstung

ausgestatteter Yamaha Viking als „Fast Responder“ für den Falle eines Unfalls im Fursten

Forest im Einsatz.

Die Auslieferung der 10 Kodiak Quads und 5 Wolverine Side-by-Sides erfolgte Anfang

November durch den Yamaha-Vertragshändler Norbert Schatten, Geschäftsführer der in

Geldern ansässigen Zweirad Schatten Shadow Quad GmbH.

Weitere Informationen zum Offroad-Park unter www.furstenforest.eu



