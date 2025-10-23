„Last Dance“ für die ENDURANCE MASTERS Quad/ATV/SxS-Meisterschaft – 25. Oktober 2025
Nach 18 Jahren schließt die Endurance Masters seine Pforten mit der Veranstaltung in Gröningen Area 39 am 25. Oktober 2025
Schnell noch anmelden oder rechtzeitig vorbei kommen und vor Ort anmelden!!
Klassen/Rennzeit:
Quad Iron Man / 2 x 90 Minuten
ATV Iron Man / 2x 90 Minuten
Quad+ATV Rookie / 2 x 60 Mintuen
Quad + ATV Ü40 / 2 x 60 Minuten
SxS (2 Klassen) / 2 x 60 Minuten
Online-Nennung (auch vor Ort noch möglich)
https://www.endurance-masters.com/index.php/formulare/groeningen/nennung-groeningen
Dokumentenabnahme im Rennbüro heute Freitag: 17:00-19:00 Uhr / Samstag 7:00 – 9:00
Zeitplan:
https://www.endurance-masters.com/index.php/formulare/groeningen/zeitplan-groeningen