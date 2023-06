—

Pressemeldung Polaris

Im kommenden Juni wird das sächsische Neiden bei Torgau wieder zum Pilgerort für Offroad-Anhänger und Fans der Marke Polaris: Vom 2. bis zum 4.6. findet im MX und Offroad-Park „Am Österreicher“ erneut das CAMP POLARIS & Friends statt und lockt Motorsportler und Zaungäste in die Region. Neben dem zweiten Lauf der RZR TROPHY stehen viele sportliche Highlights auf dem Programm – und jeder erhält die Möglichkeit, seine eigenen Fahrkünste nach Lust und Laune auszutesten. Viel Spaß und abendliche Livemusik sind inklusive.

In der Offroad-Szene ist das CAMP POLARIS zu einer festen Institution geworden: Hier trifft sich die Community zum zwanglosen Austausch, um in aller Ruhe Neuheiten des Marktführers im Powersport zu studieren und testen. Auch an atemberaubenden sportlichen Leistungen soll es nicht mangeln, wie der RZR TROPHY, in deren Rahmen Amateure in unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander antreten, um den Tages- oder vielleicht sogar den Gesamtsieg nach Hause zu fahren.

Anfang Juni ist es wieder soweit: Das Camp Polaris lädt auf das Motocross-Gelände des MSC Pflückuff e.V. bei Torgau und empfängt seine Gäste mit einem vollgepackten Programm. Durch den Event führt Moderatorin Lina van de Mars, die im vergangenen Jahr im FIA Baja European Cup Europa-Vizemeisterin in der Side-by-Side-Klasse wurde und als Markenbotschafterin für Polaris unterwegs ist.

Gleich am Freitagnachmittag finden mit einem freien Fahren sowie einem Start & Stop-Wettbewerb die Rennen des zweiten Laufes der RZR TROPHY statt. Nach der Ehrung des Tagessiegers und der Pokal-Verleihung an die drei Bestplatzierten lässt Polaris den Tag gemeinsam mit seinen Besuchern auf einer Poolparty mit Livemusik der Green Sapphires ausklingen.

Am Samstag werden die Strecken für SxS und Quads aller Teilnehmenden geöffnet: Freies Fahren findet ebenso statt wie Trail Parcours und der legendären Mud-Challenge. Der Tag endet mit DJ und einem Come-Together am Lagerfeuer. Am Sonntag stehen schließlich weitere Möglichkeiten für freies Fahren auf dem Programm, bevor die Veranstaltung um 14 Uhr endet.

Während des gesamten Wochenendes besteht die Gelegenheit, sich für Probefahrten auf den aktuellen Polaris Fahrzeugen anzumelden – inklusive Testfahrten des neu in den USA vorgestellten RZR XP.

Für besonderen Nervenkitzel wird der schwedische RZR TROPHY Gastfahrer Jonas Hedberg sorgen: Er führt einen Backflip in einem Polaris RZR vor – eine sportliche Performance mit absolutem Seltenheitscharakter. Während des Events stehen Lina van de Mars, Jonas Hedberg und Adrian „Quadboy“ Schneider darüber hinaus für Taxifahrten gegen Spenden für einen guten Zweck zur Verfügung: Wer immer schon einmal auf dem Beifahrersitz eines Motorsport-Profis Platz nehmen möchte, kann diesen Wunsch in Torgau Wirklichkeit werden lassen.

Anmeldungen zum Camp Polaris sind noch bis zum 01.06.2023 online unter https://www.polaris-friends.com/ möglich. Hier finden sich außerdem viele organisatorische Hinweise sowie ausführliche Informationen zum Programm.

ÜBER POLARIS INDUSTRIES INC

Polaris Inc. (NYSE: PII) ist Weltmarktführer im Powersports-Bereich. Mit vielen wegweisenden Produkten, Services und Erlebnissen bereichert das Unternehmen seit seiner Gründung 1954 das Leben von Menschen und motiviert sie dazu, die Freude am Outdoor-Leben zu entdecken. Das qualitativ hochwertige Modellportfolio umfasst aktuell die Side-by-side-Offroadfahrzeuge Polaris RANGER®, RZR® und Polaris GENERAL™, die All-Terrain-Offroader SPORTSMAN®, Offroadfahrzeuge für militärische und gewerbliche Nutzung sowie Snowmobile. Hinzu kommen die mittelschweren und schweren Motorräder der Marke Indian Motorcycle®, die Moto-Roadster der Marke Slingshot®, Quads der Marke Aixam, Elektrofahrzeuge der Marke Goupil sowie Ponton-Yachten und Decksboote, darunter die branchenweit führenden Bennington-Pontonboote. Zudem optimiert Polaris das Fahrerlebnis mit einem umfangreichen Angebot an robusten Teilen, Bekleidung und Zubehör. Polaris hat seinen Hauptsitz in Minnesota, USA, und beliefert mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt. Informationen über das lokale Produktangebot von Polaris einschließlich Bekleidung und Fahrzeugzubehör sind bei Polaris Vertragshändlern sowie auf den Webseiten von Polaris erhältlich: www.polarisgermany.de und www.polarisaustria.at.

Teilen mit: Facebook