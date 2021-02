—

Pressemitteilung Can Am: Der kanadische Hersteller für ATVs und Side-by-Side-Fahrzeuge BRP hat für 2021 ein neues Mitglied seiner Can-Am Traxter Side-by-Side-Fahrzeuge vorgestellt. Der 2021er Can-Am Traxter PRO DPS HD10 wurde speziell für anspruchsvolle Arbeiten in unwegsamem und schwer zugänglichem Gelände wie Wald und Forst oder auf dem Feld konzipiert.

Doppelte Ladekapazität und innovatives Design

In den USA und Canada sind die Can-Am Traxter UTVs bei Farmern und Ranchern schon lange ein willkommenes, wendiges und äußerts geländegängiges Arbeitsgerät für den speziellen Arbeitseinsatz.

Als Erster in seiner Modellreihe besitzt der Can-Am Traxter PRO ein Antiblockiersystem (ABS) für sicheres Manövrieren im Gelände. Die multifunktionale Ladefläche mit 180 x 138 cm und einer Ladekapazität von 544 kg ermöglichen Platz für viel Transportgut. Die Fläche lässt sich mit Seitenwänden zu einer Transportbox umfunktionieren und erweitern. Ein von beiden Seiten zugängliches Staufach unter der Ladefläche bietet mit 316,5 l jede Menge Platz, etwa für Werkzeug.

Außerhalb Europas trägt das Can-Am UTV den Modellnamen Defender.

Der Traxter PRO DPS HD10 kann im Vergleich zum Traxter noch mehr Ladegut ziehen und bewegen. Insgesamt beträgt die Zuladung 771 kg (+91 kg durch das untere Staufach) und die Anhängelast 1.134 kg. Die Ladefläche wurde um das Zweifache des Traxter HD 10 vergrößert.

Robust mit kraftvollem Antrieb

Der Can-Am Traxter PRO DPS HD10 besitzt einen verstärkten Stahlrahmen, der durch eine neue Konstruktionsart deutlich weniger wiegt. Das Side-by-Side-Fahrzeug ist serienmäßig mit einem bewährten und zuverlässigen Rotax HD10 Motor mit 1.000 ccm, 82 PS sowie einem in diesem Segment führenden Drehmoment von 94 Nm ausgestattet. Eine verbesserte Aufhängung, ein längerer Radstand sowie Bremsen mit Antiblockiersystem (ABS) machen den Can-Am Traxter PRO zum perfekten Begleiter, um schwere Arbeiten auch abseits befestigter Wege bewältigen zu können.

Traxter Pro Can-Am mit verstärktem Stahlrahmen.

„Das Nutzfahrzeugsegment der Geländefahrzeuge wächst jedes Jahr, und wir engagieren uns weiterhin für Produktinnovationen, welche die bestmögliche Lösung für hart arbeitende Menschen bieten“, sagt Bernard Guy, Senior Vice President, Global Product Strategy, BRP. „Besitzer eines Can-Am Traxter brauchen Robustheit und Leistungsfähigkeit – und dieses neue Modell bringt dies mit verbessertem Komfort und erhöhter Vielseitigkeit in Einklang. Ein ideales Hilfsmittel für Landbesitzer.“

Der Can-Am Traxter PRO DPS HD10 wird in Deutschland ab 21.899 € erhältlich sein.

Traxter PRO 2021 auch in schwarzer Farbe erhältlich.

