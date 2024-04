—

Die brandneue 2025er Sportsman 2-Up 570 Reihe mit frischerem Styling und noch mehr Sitzkomfort und Ergonomie. Dazu verspricht der Hersteller eine verbesserte Haltbarkeit.

Nachfolgend der Pressetext Polaris zu den ATV-Modellen Modelljahr 2025. Ein erster Quadjournal-Fahreindruck folgt in Kürze.

Sportsman – meistverkaufte Polaris ATV-Plattform

Polaris Off Road hat heute das lang erwartete ATV 570 vorgestellt, das die meistverkaufte Sportsman-Plattform ergänzt. Das brandneue 2025 Sportsman 570 Portfolio umfasst nun drei neue Modelle: den Sportsman Touring, X2 und 6×6. Ganz gleich, ob die Fahrer harte Aufgaben bewältigen, sich auf Jagdexpeditionen begeben oder neue Trails erkunden, die neue Sportsman 570 Reihe ermöglicht es ihnen, dies gemeinsam zu erleben und bietet unübertroffenen Komfort, Stärke und Vielseitigkeit.

„Deshalb haben wir unser meistverkauftes ATV-Modell weiterentwickelt und mit dem neuen Sportsman 570 noch weiter ausgebaut“, sagt Rodrigo Lourenco, Vice President, International Sales, Polaris Off Road Vehicles. „Das X2-Modell bietet unseren Kunden, die hart arbeiten und viel unterwegs sind, ultimative Vielseitigkeit für den ganzen Tag, während die Touring-Variante viel Platz für zwei Personen bietet, um gemeinsam das Gelände zu erkunden. Unser neues 6×6-Modell ist die ideale Maschine für Nutzfahrzeugkunden, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang noch mehr erreichen wollen; geschaffen, um große Aufgaben mit Leichtigkeit zu bewältigen.“

Zu den Verbesserungen bei den 2025 Sportsman 570 Modellen gehören

Verbessertes Handling und Kontrolle durch ein verstärktes Chassis, das doppelt so steif ist, sowie das Motorbremssystem (EBS), die Active Descent Control (ADC), die eine sanftere und kontrolliertere Verzögerung bei Bergabfahrten ermöglicht, und die Multi-Select-Elektrolenkung (EPS), die eine individuell einstellbare Lenkunterstützung bietet, um die Ermüdung des Körpers zu verringern und den Wünschen des Fahrers zu entsprechen.

Verbesserte Federung mit doppeltem A-Arm, Einzelradaufhängung hinten mit einem Federweg von bis zu 24,1 cm und verbesserten, länger haltbaren, abgedichteten Buchsen, die Unebenheiten und Spurrillen auf dem Trail abfedern und so für ein ruhigeres Fahrverhalten sorgen.



Der bedarfsgesteuerte Allradantrieb (AWD) hilft dem Fahrer, anspruchsvolles Gelände sicher zu bewältigen. Der bedarfsgesteuerte Allradantrieb erkennt Reifenschlupf auf nassem oder losem Untergrund und leitet die Kraft sofort an alle vier Räder weiter, um optimale Traktion und Kontrolle zu gewährleisten.

Durch verlängerte Serviceintervalle hat sich der Zeitraum zwischen Ölwechseln und anderen routinemäßigen Wartungsarbeiten verdoppelt, so dass die Fahrer weniger Zeit für die Wartung aufwenden müssen und sich mehr auf ihre Hobbys konzentrieren können.



Neue LED-Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit in den frühen Morgenstunden oder in der Nacht, damit die Fahrer ihre Zeit auf den Trails optimal nutzen können.

Größere 25-Zoll-Reifen und neue 12-Zoll-Stahlfelgen sorgen für überragende Festigkeit und Traktion auf unwegsamem Gelände. Ausgewählte Modelle sind mit 14-Zoll-Leichtmetallrädern erhältlich.

Ein neues, dynamisches Design verleiht jedem Modell ein frisches, neues Aussehen, während gleichzeitig mehr als 90 kompatible Zubehörteile wie Glacier Plow Systems, Lock & Ride Windschutzscheiben und Cargo Boxen, Stoßstangen und Beleuchtungsoptionen zur Verfügung stehen.

Neues Zubehör von Polaris Engineered, darunter der erste beheizbare Fahrer- und Beifahrersitz der Branche sowie beheizbare Handgriffe für Fahrer und Beifahrer.

Die SPORTMAN 570 X2

Der Clou des X“ Modells war und ist die abklappbare Ladefläche und die Möglichkeit einen Soziussitz auszuklappen. Der Lange Radstand des ATVs bewirkt eine sehr stabile Fahrweise – vor allem bei Beladung und Zweipersonenbetrieb.

Sportsman X2 570 EPS in Sage Green (Tractor T3b / Tractor T3a / MD Zulassungen)

Sportsman X2 570 Nordic Pro in White Lightning (Tractor T3b / Tractor T3a Zulassungen)

Sportsman X2 570 LE Black Edition in Onyx Schwarz (Tractor T3b / Tractor T3a Zulassungen)

Der Sportsman X2 570 ist extrem vielseitig und bietet den ganzen Tag über Komfort. Er ist wie geschaffen für alles, was der Tag bringen mag, sei es, dass man alleine unterwegs ist, während man hart arbeitet, oder mit einem Beifahrer, der die Trails erkundet.

Ausgeklappte Soziussitzbank beim Sportsman Modell X“ 570.

Der Sportsman X2 570 ist für harte Arbeit gebaut und mit einer branchenweit exklusiven 181 kg schweren Kippmulde mit Schnellverriegelung für einfaches Entladen ausgestattet. Zusammen mit der beeindruckenden Anhängelast von 290 kg (ungebremst gegenüber 830 kg gebremst) und der Geschwindigkeitsbegrenzungsfunktion für Präzisionsarbeiten wie Spritzen gibt es nicht viel, was der Sportsman an einem Tag harter Arbeit nicht leisten kann. Die SP-Modelle sind serienmäßig mit einer von Polaris entwickelten 1588 kg schweren HD-Winde ausgestattet, die alles aus dem Weg räumt, was im Weg steht.

Bei einem Windeneinsatz sollte immer der Motor mitlaufen, um die Batterie ausreichend zu versorgen.

Als Branchenneuheit bietet der Sportsman X2 570 einen exklusiven, umbaubaren Rücksitz, der sich bei der Fahrt mit einem Beifahrer schnell von einem 1er- in einen 2er-Sitz verwandeln lässt. Der Sportsman X2 570 bietet reichlich Stauraum für Werkzeug und Ausrüstung, einschließlich eines neuen vorderen Staufachs unter dem vorderen Gepäckträger, sowie die neuen, leistungsstarken LED-Pods und -Scheinwerfer zur Verlängerung des Arbeitstages. Der Sportsman X2 570 verfügt jetzt auch über den neuen Turf-Modus, der das hintere Differential für sanftere, engere Kurvenfahrten entsperrt, ohne den Boden darunter aufzureißen.

Der X2 ist in der Nordic Pro Edition erhältlich, die neue wählbare Fahrmodi – Arbeits-, Standard- und Leistungsmodus – sowie eine hochbelastbare 1588 kg schwere Winde mit synthetischem Seil, eine Motorblockheizung zum Vorwärmen des Motors an besonders kalten Tagen und Hand- und Daumenwärmer für den Fahrerkomfort umfasst. Die Nordic Pro Edition ist außerdem mit hochwertigen 14-Zoll-Leichtmetallrädern und 26-Zoll-Reifen von Maxxis ausgestattet. Die X2 570 LE Edition verfügt über die gleichen Funktionen und Vorteile wie die Nordic Pro Edition, bietet aber zusätzlich die Premium-Karosserielackierung Onyx Black, 14-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz und langlebige 26-Zoll-CST-Reifen mit 6 Lagen.

Die SPORTSMAN TOURING 570

Die Sportsman Touring Variante bietet viel Platz für beide Passagiere und eine bequeme Sitzfläche mit angenehmer Rücksenstütze

Sportsman Touring 570 EPS in White Lightning (Tractor T3b / Tractor T3a / ZUG / L7e Homologationen)

Sportsman Touring 570 EPS SP in Springfield Blue (Tractor T3b / Tractor T3a Zulassungen)

Die nächste Generation des Sportsman Touring 570 baut auf den legendären Fahreigenschaften des Sportsman auf, bietet mehr Komfort und mehr Trail-Features, um neues Terrain zu erobern, und fügt vom Fahrer inspirierte Features hinzu, um den Komfort für ganztägige gemeinsame Ausfahrten zu erhöhen.

Die Sportsman Touring 570 bietet die Vielseitigkeit, allein oder mit Familie und Freunden zu fahren, und verfügt über einen völlig neuen, herausnehmbaren Beifahrersitz*, der schnell und einfach ohne Werkzeug ausgebaut werden kann. Für zusätzlichen Komfort bietet die Modellreihe weichere Sitzpolster mit neuem Material und mehr Polsterung, damit sich die Passagiere sicher fühlen.

Der lange Radstand eigent sich bestens für einen Einsatz als Zugfahrzeug.

Die Touring 570 bietet auch verbesserte versiegelte Staumöglichkeiten mit einem branchenführenden kombinierten Stauraum von 41,6 Litern, dank des brandneuen 23-Liter-Heckstauraums, der nahtlos unter dem Gepäckträger integriert ist, so dass der Fahrer alles verstauen kann, was er für einen Tag auf den Trails braucht. Die Maschine ist zum Erkunden gemacht und wird mit einer vorderen Gepäckträgererweiterung für noch mehr Transportmöglichkeiten geliefert.

*bei SP-Modellen.

Die SPORTSMAN 6×6 570

Wenn es zur Sache gehen soll – die Sportsman 6×6 .



Sportsman 6×6 570 in Sage Green (Traktor T2b / Traktor T2a Zulassungen)

Sportsman 6×6 570 Nordic Pro Edition in Black Pearl (Tractor T2b / Tractor T2a Zulassungen)

Da immer mehr Utility-Fahrer mit außergewöhnlich großen Aufgaben konfrontiert werden und noch mehr Effizienz bei der Erledigung ihrer Arbeit benötigen, bietet Polaris jetzt die neue Generation des speziell entwickelten Sportsman 6×6 570 an. Der Sportsman 6×6 570 ist die Maschine, die nie aufgibt, um mehr zu erreichen.

Mit der Vielseitigkeit des stationären Beifahrersitzes für die Fahrt mit Freunden und Familie bietet der 6×6 570 eine branchenführende Kippmulde mit einem Gewicht von 362 kg, um größere Lasten effizienter und sicherer zu transportieren, mit werkseitig integrierten D-Ringen mit mehreren Befestigungspunkten zur Sicherung der Ladung und einer Breite von 124,2 cm, um auch auf engeren Wegen Platz zu finden. Der neue versiegelte 19-Liter-Trockenstauraum an der Vorderseite bietet mehr Platz zum Verstauen von Werkzeugen und Ausrüstung, die vor allen Witterungseinflüssen geschützt sind.



Der 6×6 570 ist das ATV-Arbeitspferd mit fortschrittlichen Funktionen wie einer vorderen Gepäckträgererweiterung, die mehr Staumöglichkeiten bietet, sowie einem bedarfsgesteuerten Allradantrieb, der bei nassen oder losen Bedingungen den Reifenschlupf erkennt und die Kraft sofort auf alle sechs Räder verteilt, um optimale Traktion und Kontrolle zu gewährleisten, damit der Fahrer auch unter den schwierigsten Bedingungen gut vorbereitet ist.

Diese 6×6-Ausführung, die auch in der Nordic Pro Edition erhältlich ist, verfügt über einen neuen Frontbürstenschutz, der das Fahrzeug besser schützt, und eine neue 1588 kg schwere HD-Seilwinde mit starkem Kunststoffseil, mit der der Fahrer alles überwinden kann, was sich ihm in den Weg stellt. Für den Komfort und den Schutz des Fahrers sind Hand- und Daumenwärmer serienmäßig, ebenso wie Handschützer und neue wählbare Fahrmodi: Arbeits-, Standard- und Leistungsmodus.

