Pressemitteilung: Neu an der nun jährlichen INTERMOT ist aber nicht nur der Turnus, sondern auch der Zeitpunkt: Die spannendste Motorradmesse Deutschlands findet erstmals vom 5. bis 8. Dezember in Köln statt. Der ideale Zeitpunkt für einen rechtzeitigen Pre-Start in die neue Motorradsaison im folgenden Frühjahr. Werden doch zahlreiche Kaufentscheidungen zum Jahresende getroffen.

Der Überblick über alle neuen Modelle, präsentiert auf der INTERMOT, bietet die Chance, nicht nur zu sehen, sondern tatsächlich anzufassen und live zu erleben. Beraten von den Teams der Hersteller und Importeure von Motorrädern und Rollern findet auf der INTERMOT so jeder sein Traum-Bike und selbstverständlich auch das passende Zubehör für Fahrer und Fahrzeug!

Die Koelnmesse als Veranstalter der INTERMOT sowie der Industrie-Verband Motorrad e. V. (IVM) als ideeller Träger bieten damit Fachbesuchern und Endverbrauchern umfassende Orientierung und eine ganz neue Art, die Vorweihnachtszeit und das entsprechende Shopping zu gestalten. Natürlich darf auch ein zur Jahreszeit passendes Eventprogramm nicht fehlen.

Das neue Konzept der viertägigen Veranstaltung hat schon vor dem offiziellen Anmeldestart große Player des Marktes, wie BMW Motorrad Deutschland, Kawasaki Motors Europe N.V. und Yamaha Motor Europe N.V., überzeugt, die ihr Kommen bereits angekündigt haben.

