Polaris hat sich der Elektrifizierung seiner großen Ranger Modelle verschrieben. Den „kleinen“ Ranger EV gibt es bereits seit einigen Jahren, auch bei uns in Europa.

Ende diesen Jahres 2021 soll der große Ranger – eine Kubikzahl gibt es ja nicht für eine genauere Modellbezeichnung – in den USA auf den Markt kommen. Dazu hat Polaris eine erstes Video online gestellt. In den Filmsequenzen lässt sich das etwas getarnte Chassis gut begutachten – es ist identisch mit dem des bereits auf dem Markt befindlichen Ranger 1000. Wieso ist es also getarnt? Das lässt spekulative Rückschlüsse auf die Entwicklungszeit des E-Modells zu, dass zeitgelich mit der des neuen Ranger 1000 zusammenfallen könnte. Oder einfach nur fürs Video gemacht, weil es gut aussieht. Egal.

Interessant wäre ein Blick unter die Ladefläche gewesen. Dort wo der Motor von Zero-Motorcycles (ZF75-10 Motor, 83kW/111 PS Leistung bei 190 Nm Drehmoment) und vor allem die Batterien (Lithium-Ionen?) untergebracht sind. Das Video offenbart hier leider keine Einblicke.

Informationen zur Reichweite, maximalen Arbeitsstunden bei starker Belastung, für die im Video explizit geworben wird, hätten ebenfalls deutlich interessiert. Aber halt. Das Video zeigt einen Prototypen. Vielleicht überrascht Polaris Ende des Jahres dann doch noch mit eine paar Design-Griffen, die die neuste Ära der E-Ranger-Modelle einläuten soll.

