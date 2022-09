—

Kramolin ist Gastgeber für JAY PARTS Sidecarcross und Quadcross of Nations am 24. Und 25. September 2022

JAY PARTS Sidecross and Quadcross of Nations 2022

Der traditionelle Mannschaftswettbewerb (SQMXON) zwischen den Nationen zum Saisonende wird zum ersten Mal auf der legendären und äußerst beliebten Kramolin-Strecke in Nepomuk, Tschechische Republik, ausgetragen. Diese Strecke eignet sich für beide Klassen, mit ultraschnellen Abfahrtssprüngen und einem aufregenden Startbereich. Sie liegt in einer spektakulären Landschaft in der berühmten Pilsener Region und ist für Fans und Besucher gleichermaßen attraktiv.

Der diesjährige Wettbewerb zeichnet sich durch einen neuen Titelsponsor aus, der stark im Offroad-Sport involviert ist.

JAY PARTS ist ein in Österreich ansässiges Unternehmen, das qualitativ hochwertige Komponenten wie Spurstangenköpfe, Kugelgelenke, verstärkte Lenkungsteile und viele weitere geniale Teile für diesen harten Sport liefert. Das Unternehmen ist nun auch in den USA tätig, und es ist nur passend, dass das US-Quad-Team zurückkehrt, um den Titel, den es 2019 so überzeugend gewonnen hat, zurückzuholen. In den Jahren 2020 und 2021 konnten sie diesen Titel aufgrund der Pandemie nicht verteidigen.

Einzelleistungen sind eine Sache, aber das Besondere an diesem Wettbewerb ist der Teamgedanke!

Jetzt, da die schreckliche Pandemie hinter uns liegt, können die Teams frei reisen, so dass wir in beiden Disziplinen mit einer vollen Besetzung der besten Mannschaften rechnen können.

Camping und das komplette Unterhaltungspaket sind ein Muss für Fans, die gerne in die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Gerüche dieser großartigen Sportarten eintauchen, und für die weit entfernten Fans gibt es LIVE-Streaming.

JAY PARTS SPECIAL

Wer die Veranstaltung im HARD enough for PINK T-Shirt oder Hoodie besucht und vor Ort beim JAY PARTS Stand vorbeischaut und ein Selfie mit der Belegschaft postet, kann sich über einen 10% Gutschein freuen. Also nichts wie hin in den richtigen Klamotten.

Einzelheiten zu Pay-per-Views finden Sie unter: LINK

