Pressemitteilung Yamaha Motor Deutschland

Yamaha steht seit Jahrzehnten für positive Emotionen

Grizzly 700 Modelljahr 2023

Yamaha Motor lässt seit mehr als 65 Jahren die Herzen höher schlagen. Die Marke wird geprägt von der Leidenschaft für technische Spitzenleistungen, bewährte Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, die alle zusammen für Begeisterung sorgen und den Kunden das Gefühl geben, eins mit ihrem Fahrzeug zu sein. Vom ATV und Motorrad zum Außenbordmotor, vom Golfcar bis hin zum Schneemobil wird jedes unserer Produkte mit Fokus auf den Kunden gefertigt.



Die Yamaha ATV- und Side-by-Side-Produktpalette soll unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Natur wie nie zuvor zu erleben. Dabei bieten wir eine große Auswahl in drei Hauptsegmenten: Utility, Leisure und Sport.

Yamahas Utility-Segment konzentriert sich auf Anwender, die einen hochleistungsfähigen, robusten und verlässlichen Partner für ihre tägliche Arbeit benötigen, mit dem sie nicht nur das gewünschte Ergebnis erreichen, sondern dabei die wahre Schönheit und Freude bei der Arbeit genießen können. Die Leisure-Reihe hingegen wurde als idealer Partner für alle Abenteurer und Naturliebhaber entwickelt – ob allein oder in Gemeinschaft mit anderen. Das Sport-Segment hat seinen Ursprung in der unverkennbaren Racing-DNA von Yamaha: Adrenalin und die Leistung haben die wettbewerbsfähigsten Teilnehmer hervorgebracht – angefangen bei den Jüngsten bis hin zu den Piloten, die von der Dakar träumen.

Vorstellung der Yamaha ATV- und Side-by-Side-Produktreihe 2023

Im Jahr 2023 wird das Styling vieler Fahrzeuge durch neue Farben und Graphics aufgefrischt. Offroad-Fans werden von den technischen Verbesserungen begeistert sein, die sich an all jene richten, die sich etwas ganz Besonderes wünschen – mit Einführung des neuen Wolverine®RMAX™2 1000 LE (Limited Edition).



Utility Modelle: #DRIVENBYRESULTS

Egal, ob Du den schnellen Weg über die Felder nimmst, im Wald unterwegs bist oder unterschwierigen Bedingungen in der Industrie arbeitest – unser Nutzfahrzeug-Segment bietet Fahrzeuge, die jeder Outdoor-Herausforderung gerecht werden. Diese robusten, zuverlässigen Fahrzeuge bieten eine Technik der Extraklasse, Komfort, eine stylische Optik sowie unglaubliche Robustheit, die Bedenken wegen der Leistung zerstreuen und es ermöglichen, sich das ganze Jahr über an der Arbeit zu erfreuen.

Die 2023er Modellpalette der Fahrzeuge mit Zwei- und Vierradantrieb bietet aufregende neue Farben und Graphic für eine frische Optik dieser Utility- Klassiker. Der Viking ist ein vielseitiges, robustes Side-by-Side-Modell mit geräumiger Dreisitzer-Auslegung, die ihn zur optimalen Wahl für vielseitige Einsatzmöglichkeiten und den Transport kleiner Teams in gewerblichen oder Offroad-Anwendungsbereichen macht. Der legendäre Kodiak ist ein absolutes Arbeitstier für alle, die ein robustes und vielseitiges Fahrzeug benötigen, das Leistung mit Zuverlässigkeit vereint.



Viking EPS

Der Viking wurde als der ultimative Utility-Dreisitzer erschaffen und meistert auch das anspruchsvollste Terrain mühelos. Mit seinem leistungs- und drehmomentstarken Motor mit686 cm³ Hubraum, dem zuschaltbaren Allradantrieb und der kippbaren Ladefläche, die Lasten von bis zu 272 kg tragen kann, ist der Viking ein robuster und äußerst anpassungsfähiger SBS-Arbeitspartner.

– Bequemer und geräumiger Dreisitzer mit durchgängigem Fußraum für einen einfachen Zugang zur Fahrerkabine

– Kippbare Ladefläche aus Stahl in Europaletten-Format, die Lasten von bis zu 272 kg tragen kann

– Vollgepackt mit Yamaha Offroad-Technologie, einschließlich EPS, Ultramatic®-Getriebe und zuschaltbarem Allradantrieb

– In Olive Green und Yamaha Blue erhältlich



Kodiak 700 Familie

Der superagile und gleichzeitig leistungsstarke Kodiak 700 bietet eine allseits anerkannte Geländetauglichkeit, präzises Handling und ist mit dem großvolumigen Motor mit686 cm³ Hubraum ausgestattet, der ihn auch im schwierigsten Gelände zur idealen Zugmaschinemacht. Mit seinen praktischen Gepäckträgern, dem Automatikgetriebe, dem 2WD/4WD-Antriebssystem und einer leistungsstarken Seilwinde ist dieser robuste Offroader immer bereit für Arbeit und Freizeit.



Kodiak 700

– Kraftvoller, drehmomentstarker OHC-Viertaktmotor mit 686 cm³ Hubraum

– Stufenloses Yamaha Ultramatic® Automatikgetriebe

– Mechanisch zuschaltbarer Allradantrieb

– Front- und Heckträger für den Transport großer Lasten

– Serienmäßig mit WARN VRX 25 Seilwinde vorn

– Erhältlich in Olive Green



Kodiak 700 EPS

– Zusätzlich mit:

– Elektromechanischer Servolenkung (EPS)

– On-Command® Zweirad-/Vierrad-Antriebssystem mit Differentialsperre

– Erhältlich in Olive Green



Kodiak 700 EPS SE (Special Edition)

Zusätzlich mit:

– SE (Special Edition) – in exklusiver Zweiton-Lackierung der Verkleidung undAluminiumräder

– Erhältlich in Yamaha Blue



Kodiak 450 Familie

Der Kodiak 450 hat dank seines 450 cm³ Motors reichlich Leistung, um auch härtestes Gelände zu bezwingen und liefert schon bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment. Mit der für Yamaha typischen außergewöhnlichen Robustheit und Zuverlässigkeit bietet das kompakte Fahrwerk des Kodiak 450 in Kombination mit Gasdruckstoßdämpfern vorne und hinten den nötigen Komfort für lange Arbeitstage.



Kodiak 450

– Drehmomentstarker Viertaktmotor mit 421 cm³ Hubraum

– On-Command® 2WD/4WD-Antriebssystem

– Kompakte Verkleidung mit geräumigem Sitzplatz

– Front- und Heckträger für den Transport großer Lasten

– Serienmäßig mit WARN VRX 25 Seilwinde vorn

– Erhältlich in Olive Green



Kodiak 450 EPS

Zusätzlich mit:

– Elektromechanischer Servolenkung (EPS) für ganztägigen Komfort und absoluteKontrolle

– On-Command® 2WD/4WD-Antriebssystem mit Differentialsperre

– Erhältlich in Olive Green



Kodiak 450 EPS SE (Special Edition)

Zusätzlich mit:

– SE (Special Edition) – in exklusiver Zweiton-Lackierung der Verkleidung undAluminiumräder

– Erhältlich in Yamaha Blue

Entdecke die gesamte Modellpalette des Utility-Segments



Leisure-Modelle: #DRIVENBYFREEDOM

Yamahas ATV- und Side-by-Side-Modelle im Leisure-Segment eröffnen eine völlig neue Welt der spaßerfüllten, erlebnishungrigen Abenteuerlust. Von aufregenden Wochenendausflügen in vergessene oder vertraute Gegenden bis hin zu fröhlichen Urlauben, vollgepackt mit Off-Road-Vergnügen, geht es in diesem Segment um Genuss und Freiheit, die unglaubliche Erinnerungen schaffen.





Wolverine® RMAX™ 1000 Familie

Die Wolverine® RMAX™ 1000 Familie umfasst äußerst leistungsfähige Offroader, die die elektrisierende Leistung unseres in seiner Klasse führenden Motors mit 999 cm³ Hubraum mitkompromisslosem Design und einzigartigem Aussehen vereinen. Der Wolverine RMAX 1000Reihe bietet eine herausragende Ausstattung der Fahrerkabine und ist auch als viersitziges Kraftpaket erhältlich. So kann man gemeinsam mit Familie und Freunden adrenalingeladene, neue Abenteuer erleben. Er ist aber aus als Zweisitzer mit mitreißender Leistung erhältlich und bereit, das härteste Gelände zu meistern.



Neu für 2023

Weiter optimiert: der Wolverine® RMAX™2 1000 LE

Wenn dir der Wolverine® RMAX™2 1000 SE von 2022 mit seiner stylischen Lackierung, den Maxxis® Carnivore™-Reifen, dem verbesserten Stoßfänger, den überarbeiteten Funktionen und der integrierten Winde gefallen hat, wirst du den Wolverine® RMAX™2 1000 LE lieben. Das LE-Modell bietet alles, was dich am SE-Modell überzeugt, und geht mit den Intelligent Quick Switch(iQS)-Federbeinen von Fox® noch einen Schritt weiter. Mit der elektronisch gesteuerten Federungsanpassung kannst Du auf Knopfdruck zwischen einer sehr harten Federung für sportliches Fahren zu einer weicheren, komfortableren Federung für entspanntes Fahren umschalten. Und die Einstellung erfolgt bequem direkt aus der Fahrerkabine.



Wolverine® RMAX™2 1000

– Bester flüssigkeitsgekühlter 999 cm³ DOHC-Reihenzweizylinder seiner Klasse

– Hervorragendes zweisitziges Leisure Side-by-Side-Modell

– Vollgepackt mit Yamaha Offroad-Technologie

– Imposantes und aggressives Styling

– Fortschrittliche, komfortorientierte, einstellbare Federelemente

– Kippbare Ladefläche mit Hydraulikunterstützung

– Erhältlich in der neuen Farbgebung Cyan/Yamaha Black



Wolverine® RMAX™2 1000 SE (Special Edition)

Zusätzlich mit:

– 30″ Maxxis Carnivore-Reifen auf farblich abgestimmten Bedlock-Felgen

– Premium-Stoßfänger vorne mit hochbelastbarer WARN® VRX45-Winde (~2.000 kg)

– Auffällige Special Edition-Lackierung von Verkleidung und Innenraum, farblichabgestimmt auf die Cut&Sew-Sitzbezüge

– Erhältlich in der neuen Farbe Desert Tan



Wolverine® RMAX™2 1000 LE (Limited Edition)

Zusätzlich mit:

– Fox Intelligent Quick Switch (iQS)

– Erhältlich in Titan/Midnight Blue



Wolverine® RMAX™4 1000

– Bester flüssigkeitsgekühlter 999 cm³ DOHC-Reihenzweizylinder seiner Klasse

– Hervorragendes viersitziges Leisure Side-by-Side-Modell

– Vollgepackt mit Yamaha Offroad-Technologie

– Spitzenleistung mit imposantem Auftritt

– Hervorragender, Pkw-artiger Innenraum- und Bedienkomfort

– Äußerst sichere und bequeme hochgesetzte Rücksitze

– Erhältlich in Cyan/Yamaha Black



Wolverine® 850 Familie

Die Wolverine® 850 Reihe bietet ein aufregendes Drehmoment kombiniert mit einer außergewöhnlichen Wendigkeit und Manövrierfähigkeit in jedem Gelände. Als Viersitzer mithochgesetzten Rücksitzen bietet der Wolverine 850 vier Erwachsenen bequem Platz. Zur Vergrößerung des Laderaums können die Rücksitze umgeklappt werden. Alternativ gibt es ihn- auch als Zweisitzer mit kurzem Radstand. Er macht jede Reise zu einem Abenteuer, das man mit Freunden oder der Familie teilen kann.



Wolverine® X2 850

– 850 cm³ Zweizylinder-Reihenmotor liefert jederzeit Leistung

– On-Command® 2WD/4WD-Antriebssystem mit Differentialsperre

– Geschwindigkeitskontrollsystem mit Schlüsselschalter

– Stoßdämpfer mit Ausgleichsbehälter und 27” Dirt Commander-Reifen aufAluminiumfelgen

– Erhältlich in der neuen Farbgebung Cyan/Yamaha Black



Wolverine® X4 850

Zusätzlich mit:

– Federbeinen mit automatischer Niveauregelung – passen sich auf vier Personen und/oder Beladung an

– Platz für vier erwachsene Passagiere

– Neuem Sonnendach und einstellbaren KYB-Federbeinen mit Ausgleichsbehälter vorn und hinten

– Erhältlich in der neuen Farbgebung Cyan/Yamaha Black



Grizzly Familie

Der legendäre Grizzly ist eine wahre Naturgewalt und ein robuster, kompakter Offroader miteiner ganzen Reihe großartiger Merkmale, die es ermöglichen, auch die schwierigstenUmgebungen zu erkunden. Ob auf Offroad-Pisten, im Wald oder in hügeligem Gelände, dervielseitige Grizzly ist mit seinem kraftvollen MKII-Motor mit 686 cm³ Hubraum und dem robustenFahrwerk ein zuverlässiger Reisebegleiter.



Grizzly 700 EPS

– Kraftvoller OHC-Viertaktmotor mit 686 cm³ Hubraum

– On-Command® 2WD/4WD-Antriebssystem mit Differentialsperre

– Stufenloses Yamaha Ultramatic® Automatikgetriebe

– Einstellbare Einzelradaufhängung mit langen Federwegen

– 12 Zoll Aluminiumfelgen mit 26 Zoll Maxxis-Reifen

– Erhältlich in den neuen Farbgebungen Cyan/Yamaha Black und Camouflage



Grizzly 700 EPS SE (Special Edition)

Zusätzlich mit:

– SE (Special Edition)-Paket: Stilvolle, neue Lackierung der Anbauteile mit exklusiven Graphics und 27 Zoll Zilla Maxxis-Reifen auf 14 Zoll Aluminium-Gussfelgen

– Erhältlich in den neuen Farben Titan/Midnight Blue und Desert Tan XT-R



Entdecke die gesamte Modellpalette des Leisure-Segments



Sport-Modelle: #DRIVENBYVICTORY

Vom allerersten sportlichen Abenteuer für die Jüngeren bis hin zu Top-Platzierungen bei der Rallye Dakar sind die ATVs und Side-by-Sides unseres Sport-Segments für alle gemacht, denen es getreu des Mottos #DRIVENBYVICTORY um den Sieg geht. Mit einem Fokus auf hohe Leistung und authentische Adrenalinschübe hat Yamaha eine ganze Reihe aufregender Offroad-Fahrzeuge entwickelt, die dich auf jeder Etappe des Weges zur Verwirklichung deiner Rennfahrer-Träume begleiten.



Die Mini-ATVs YFZ50 und YFM90R sind perfekt, um das Sport-Segment jüngeren Fahrern näher zu bringen, die #DRIVENBYFUN vom Wunsch nach Spaß und dem Verlangen nach Wettbewerb und Siegen getrieben sind. Diese leistungsfähigen Mini-ATVs garantieren ein aufregendes Fahrgefühl und grenzenlose Begeisterung, sind dabei einfach zu warten und zu bedienen und ziehen so die nächste Generation von Offroad-Rennfahrern heran.

Für Rennfahrer mit Leib und Seele stehen unsere Mittelklassemodelle YFZ450R und YFZ450R SE für reine, unverfälschte Aufregung und Racing-Power an der Startlinie. Das als wahres Racing-ATV konzipierte YFM700R SE bietet adrenalingeladene Action auf jedem Terrain.



Diese ATVs bieten messerscharfes Handling, Hochleistungsmotoren mit spontaner Leistungsentfaltung und aggressives Design für Fahrer, die es ernst meinen und den nächsten adrenalinreichen Schritt im Rennsport machen möchten.



Die atemberaubenden YXZ1000R Side-by-Side-Modelle bieten die höchste Leistung und Spezifikation in unserem Sport-Segment: Fantastische Offroader um unwegsames Gelände zu meistern und hart umkämpfte Wettbewerbe zu gewinnen. Erst kürzlich bewiesen dies CameliaLiparoti und ihre Beifahrerin Annett Fischer auf ihrem YXZ1000R mit einem sensationellen zweiten Platz in der Klasse T3.1 bei der Rallye Dakar 2021. Eine neue Generation von Fahrern wird so dazu inspiriert, ihren Rennträumen zu folgen und ihre nächste Herausforderung anzunehmen.

Die 2023 in inspirierenden neuen Farben und mit neuen Graphics verfügbaren eindrucksvollen ATVs und Side-by-Sides unseres Sport-Segments vereinen überlegene Leistung mitbeeindruckender Dynamik und werden so dein Fahrerlebnis für immer revolutionieren. Mit der Yamaha Racing-DNA in jedem Bauteil sind alle Modelle perfekte Partner für Fahrer, die es wirklich nach einem Platz auf dem Siegerpodium dürstet auf dem Weg zur nächsten Stufe ihrer Wettbewerbskarriere.





YXZ1000R Familie

Gebaut, um das anspruchsvollste Gelände zu bezwingen und um zu gewinnen, bieten dieYXZ1000R Side-by-Side-Modelle Offroad-Racing und Leistung auf neuem Niveau. Mit dem in der Szene einzigen echten Racing-Side-by-Side mit Schaltgetriebe wenden sie sich an Rennfahrer, diei hr wahres Gewinnpotenzial entdecken wollen. Mit dem einzigartigen, sequenziellen Sportgetriebe mit Schaltwippen im Rallye-Stil sind die Sport Shift-Modelle der YXZ1000R-Familiefür den Sieg geschaffen.



YXZ1000R:

– Rennsporttauglicher, flüssigkeitsgekühlter DOHC-Dreizylinder-Viertaktmotor mit998 cm³ Hubraum – Drehzahlgrenze bei 10.500/min!

– Die langhubigen Federelemente absorbieren jede Bodenunebenheit

– Robustes Chassis und schluckfreudige Federelemente für hartes, schnelles Fahren

– Fox®-Federbeine vorne und hinten für höchsten Komfort und bestes Fahrverhalten

– Erhältlich in Racing Blue und Teal/Yamaha Black

YXZ1000R Sport Shift:

– Sequentielles Fünfganggetriebe mit Rückwärtsgang

– Sport-Schaltwippen für perfekte Kontrolle

– Servolenkung – hohe Präzision bei geringer Bedienkraft

– Cockpit mit Instrumenten wie im Auto

– Schlankes Design von Verkleidung und Überrollkäfig – hervorragende 360°-Rundumsicht

– Erhältlich in Racing Blue und Teal/Yamaha Black



ATV-Sportmodelle

Unangefochten: Unsere Mittelklasse-ATV-Sportmodelle YFM700R SE, YFZ450R SE und YFZ450Rstehen für Adrenalin pur. Diese einzigartigen Offroader bieten alles, was Du brauchst, um beimRennen die Nase vorn zu haben.



YFZ450R:

– Hochleistungs-Viertaktmotor mit 450 cm³ Hubraum und Rennsportwurzeln

– Spontane Leistungsentfaltung dank hoher Verdichtung

– Dreifach einstellbare, leichte Federbeine mit Ausgleichsbehälter für präzises Handling

– Zwei Scheibenbremsen vorn, Wave-Bremsscheiben hinten

– 32-Bit-Kraftstoffeinspritzung für eine spontane Leistungsentfaltung

– Leichtgängiger Gasgriff

– Erstes ATV seiner Klasse mit Anti Hopping-Kupplung

– Erhältlich in Racing Blue



YFZ450R SE (Special Edition):

Zusätzlich mit:

– SE (Special Edition) – in einer exklusiven Lackierung für einen unverwechselbaren Look auf der Strecke

– Schnellverschluss-Verkleidungsteile und farblich abgestimmte Radzierteile

– Erhältlich in Teal/Yamaha Black



YFM700R SE (Special Edition):

– High-Tech-Einspritzmotor mit 686 cm³ Hubraum und Racing-DNA

– KYB Federbeine mit Ausgleichsbehältern vorne und hinten mit einstellbarer Druck- und Zugstufendämpfung

– Große 22 Zoll Reifen vorn

– SE (Special Edition) – spezielle Nockenwelle und Racing Mapping der Einspritzung

– Farblich abgestimmte Radzierteile

– Erhältlich in Racing Blue und Teal/Yamaha Black



Jugend Sport ATV-Modelle

Unsere Jugend Sport-ATVs sind zwar klein, machen aber riesig Spaß. Sie bieten eine Vielzahl von Merkmalen der größeren Yamaha Modelle. Der YFM90R und der YFZ50 sind einfach zu fahren und bieten ein vom Rennsport inspiriertes Styling. Das macht diese ATVs auch bei Erwachsenensehr beliebt.



YFZ50:

– Kompaktes, wendiges ATV für Kinder von sechs bis neun Jahren

– Einfach zu bedienen, hoher Fahrspaß, pflegeleicht

– Der perfekte Einstieg für den ATV-Nachwuchs

– Typisch Yamaha: Qualität und Zuverlässigkeit

– Gasanschlagschraube für Geschwindigkeitsbegrenzung

– In Racing Blue und White erhältlich



YFM90R:

– Vollautomatisches CVT-Getriebe

– Elektrostarter

– Kettenantrieb

– Feststellbremse

– Gasanschlagbegrenzung

– In Racing Blue und White erhältlich

Entdecke die gesamte Modellpalette des Sport-Segments



Zulassung nach der Kategorie „T“ – stell sicher, dass du für alle Eventualitäten gerüstet bist!

Sorg dafür, dass dich nichts davon abhält, deine Arbeit zu erledigen oder deinen Spaß zu haben. Die Zulassung nach der Kategorie „T“ ermöglicht es dir, dein neues Yamaha ATV oder SBS ohne Einschränkung durch lokale Konformitäts- und Sicherheitsvorschriften zu genießen, die dich von der Straße abhalten könnten. Alle ATVs und Side-by-Sides der Utility- und Leisure-Segmente von Yamaha können an europäische Richtlinien angepasst werden, und bestimmte Fahrzeuge sind mit Typengenehmigung erhältlich. Für weitere Informationen über Preise und Verfügbarkeit der Zulassung nach der Kategorie „T“ wende dich bitte an deinen offiziellen Yamaha Partner.



Alles richtig machen – ATVEA macht es möglich

Yamaha pflegt eine Partnerschaft mit ATVEA, der All-Terrain Vehicle Industry European Association. Die Organisation wurde 2003 gegründet und setzt sich seither im Rahmen von Initiativen wie e-Learning-Kursen zur Unterrichtung und Schulung von Fahrern für den sachgemäßen und verantwortungsbewussten Einsatz von ATVs und Side-by-Sides in Europa ein. Weitere Informationen und Schulungsangebote findest du auf der Yamaha Motor-Website oderdirekt auf der ATVEA-Website.



Yamaha Originalzubehör und Bekleidung

Niemand versteht ein ATV oder Side-by-Side von Yamaha besser als Yamaha. Wenn du also ein Ersatz- oder Zubehörteil oder Bekleidung suchst, ist es sinnvoll, auf Originalkomponenten von Yamaha zu setzen.

Yamaha entwickelt und fertigt die größte Auswahl an Zubehör für Modelle der Utility-, Leisure- und Sport-Segmente. Jedes davon ist genau an die Anforderungen des Kunden ausgerichtet. Jedes Produkt bietet das höchste Maß an Qualität und Leistung und passt perfekt zur Maschine des Kunden.

Vergiss nicht, die gesamte Palette der Yamaha Offroad-Bekleidung zu durchstöbern, einschließlich unverwechselbarer Fahrershirts, Handschuhen und mehr sowie eigener ATV-Fahrerbekleidung.



Entwirf deine Traummaschine – Stell dir ATV- und Side-by-Side-Modelle zusammen, die perfekt zusammen passen

Entdecke den einzigartigen Konfigurator von Yamaha, einen dedizierten und immersiven digitalen Spielplatz, mit dem du deiner Vision für dein ideales Fahrzeug der Leisure- oder Utility-Segmente Leben einhauchen kannst. Der kundenorientierte Konfigurator ermöglicht es dir, dein Yamaha Produkt zu personalisieren, indem du genau nach deiner gewünschten Kombination von Zubehörteilen suchst und diese auswählst. Du kannst mit wenigen Klicks ein Angebot von einem Händler deiner Wahl einholen, und wenn du bereit bist, deinen Traum Realität werden zu lassen, kann der Händler auf dein Design zugreifen, um dein Fahrzeug nach deinen Wünschen zu konfigurieren.

Der Yamaha Konfigurator ist über die Yamaha Website oder die My Garage-App von Yamaha verfügbar.

Lade die My Garage-App im App Store herunter

