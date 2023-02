—

Pressemitteilung Yamaha-Motor Germany

Neues Grizzly 700 25th Anniversary Modell

Das große Ziel der Marke Yamaha Motor ist es, Emotionen zu wecken, die die

Herzen der Menschen bewegen und unglaubliche Erinnerungen schaffen. Die

breite Produktpalette der Marke verfolgt das gemeinsame Ziel, den Kunden

unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen.

Um die Kunden bei der Suche nach ihrem Traumfahrzeug zu unterstützen, hat

Yamaha seine Produktpalette so gestaltet, dass man mühelos das Produkt findet,

das der jeweiligen Erlebnispräferenz entspricht. Die Palette der Yamaha ATV- und

Side-By-Side-Modelle umfasst die Bereiche Utility, Leisure und Sport.

Zum Leisure-Segment der ATV- und Side-By-Side-Modelle von Yamaha gehört auch

die legendäre RMAX™ 1000-Familie von Hochleistungs-Offroadern und wahren

Naturgewalten sowie der unglaublich vielseitige Grizzly, der für die Erkundung

anspruchsvollsten Terrains entwickelt wurde. Und mit der Vorstellung der neuen

25th Anniversary Edition des Grizzly, die das reiche Erbe dieses legendären

Fahrzeugs würdigt, schafft Yamaha noch mal ein Highlight.



Die Naturgewalt!

Der Grizzly 700 25th Anniversary knüpft an das legendäre Erbe des ursprünglichen

Kraftprotzes von 1998 an – des Grizzly 600. Fans dieses Klassikers werden das neu

gestaltete Dekor lieben, das den unverwechselbaren Look aufgreift, der den Grizzly

für naturverbundene Abenteurer auf der ganzen Welt zur Legende werden ließ.

Jetzt, zweieinhalb Jahrzehnte später, wird die 25th Anniversary Edition die Grizzly-

Fans mit Sicherheit erneut begeistern. Das neue ATV bietet eine außergewöhnliche

Verarbeitungsqualität und ein Adventure-Zubehörpaket, das Unvergleichliches für

die Erkundung extremer Gelände und der Wildnis bietet. Jedes Detail des

Fahrzeugs spiegelt eindrucksvoll das reiche Erbe des Grizzly wider und ermöglicht

es einigen wenigen Glücklichen, ein Stück echter Yamaha Geschichte zu besitzen,

das ein ganz neues Bild des modernen ATV-Marktes in Europa zeichnet.



Aufruf an alle aktiven Abenteuerlustigen

Der Grizzly 700 25th Anniversary ist in der Wildnis zu Hause. Er ermöglicht wilde

Wochenendausflüge oder macht Off-Road-Fahrten einfach zu etwas noch viel

Schönerem. Dieser Grizzly eignet sich perfekt für alle, die #DRIVENBYFREEDOM

mit der Freiheit in der Natur erleben möchten, die voller Abenteuer steckt,

während sie vor den Unwägbarkeiten des rauen Geländes geschützt sind. Dieses

ATV wurde entwickelt, um Grenzen neu zu setzen und Fahrern zu helfen, ein Leben

am Limit zu leben und neue Wege als Einheit mit ihrem ATV und ihrer Umgebung zu

beschreiten. Es ist gleichzeitig eine Hommage an die ursprüngliche Naturgewalt – den klassischen Grizzly 600.

Yamaha Grizzly 600 aus 1998.

Der Seilzugstarter – hier Grizzly 600 aus 1998 – ist verschwunden. Geblieben ist der Wahlhebel.

Bärige Ausstattung

Die Graphics des 25th Anniversary Modells zeigen klassische Sechsecke in Yamaha

Blue, die für natürliche Stärke und Robustheit stehen. Dazu kommen ein

hochwertiger, zweifarbiger Sitzbankbezug, farblich abgestimmte (gefräste) Räder

und Federbeine sowie ein 3-farbiges Farbschema, das dieses Modell besonders

hervorhebt. Und mit den exklusiven 25th Anniversary Graphics erhalten die stolzen

Besitzer eine besondere Aufwertung.

Dieses Modell wird mit einem kompletten Paket an Schutzzubehör geliefert, das

den Look des Grizzly zudem noch aggressiver macht. Ein Heavy-Duty-Schutzbügel

und eine Motorschutzplatte bieten diesem Grizzly zusätzlichen Schutz bei

extremen Herausforderungen. Auch an den Fahrer ist gedacht: Die

Handprotektoren schützen vor Ästen oder Felsen und die

Kotflügelverbreiterungen halten Schlamm, Wasser und andere Gegenstände von

dir fern.



Verkörperung herausragender Ingenieurskunst

Der Grizzly 700 25th Anniversary wird von einem großvolumigen

Hochleistungsmotor angetrieben, der in Sachen Drehmoment und Leistung eine

Spitzenposition in seinem Segment einnimmt. Der Vierventil-OHC-MK II-Motor mit

686 cm³ Hubraum ist mit dem neuesten EFI-Drosselklappengehäuse sowie fein

abgestimmten ECU-Kennfeldern und verfeinerten Toleranzen ausgestattet. So

sinkt der Kraftstoffverbrauch bei beeindruckendem Drehmoment und einem

ruhigerem Motorlauf.

Das hervorragende Yamaha Ultramatic®-Automatikgetriebe ist eines der

belastbarsten und effizientesten CVT-Systeme. Das schnell ansprechende Getriebe

bewältigt das schwierigste Gelände, und das natürliche Gefühl des Allrad-

Motorbremssystems sorgt für zusätzliches Vertrauen und mehr Kontrolle bei

Bergabfahrten und langsamen, technischen Passagen.

Bei den Einzelradaufhängungen des Grizzly 700 25th Anniversary kommen

Gasdruckfederbeine zum Einsatz, deren Vorspannung einstellbar ist, damit der

Fahrer die Federung wechselnden Beladungen anpassen kann. Dies ist auch das

einzige Modell seiner Klasse mit hydraulischen Scheibenbremsen an allen vier

Rädern, die für eine hervorragende Verzögerung und ultimative Kontrolle sorgen.

Das intelligente On-Command®-Antriebssystem hat eine bequeme

Drucktastensteuerung, mit der nahtlos und blitzschnell zwischen 2WD, 4WD oder

4WD mit Differentialsperre gewechselt werden kann, um den Antrieb optimal

wechselnden Gelände- und Witterungsbedingungen anpassen zu können.

Abenteuer einfacher gemacht

Der Grizzly 700 25th Anniversary hat eine der höchsten Serienspezifikationen seiner

Kategorie. Dazu zählt auch die vorn montierte WARN VRX 25-Winde. Mit einer

Zuladung von insgesamt 140 Kilogramm und Zugkraft von bis zu 600 Kilogramm ist dieses hervorragende Leisure-ATV der perfekte Partner als Zugfahrzeug sowie für

Angel- und Campingabenteuer.

Zur Steigerung des Komforts und um den Kraftaufwand zu reduzieren ist das

25th Anniversary Modell des Grizzly mit einer elektromechanischen Servolenkung

(EPS) ausgestattet, die eine perfekte Ausgewogenheit zwischen Unterstützung des

Fahrers und präziser Rückmeldung bietet. Die leichtgängige Lenkung und das

präzise Handling sorgen für mehr Fahrkomfort und Kontrolle.

Der Grizzly 700 25th Anniversary hat ein digitales Multifunktions-Cockpit mit

Tankanzeige, Tachometer, Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzählern,

Betriebsstundenzähler, Uhr, Allradstatus-Anzeige, Getriebestufenwähler und EPS-

Warnleuchte. Drei separate Staufächer bieten reichlich sicheren Platz für

Werkzeuge oder persönliche Gegenstände.

Einzigartig und exklusiv

Zusätzlich zu den bereits unglaublichen Spezifikationen des Grizzly 700 EPS

zeichnet sich das 25th Anniversary Modell noch durch folgende exklusive Merkmale

aus:

– Heavy-Duty-Schutzbügel, Motorschutzplatte, Kotflügelverbreiterungen und

Handprotektoren bieten zusätzlichen Schutz für Fahrer und Fahrzeug

– Neue 25th Anniversary Graphics mit robusten, von der Natur inspirierten

Retro-Sechsecken in Yamaha Blue und einem auffälligen 3-Ton-Farbschema

– Einzigartige, farblich abgestimmte zweifarbige Sitzbank, Federbeine und

bullige 27 Zoll Spezialräder

– Limited Edition 25th Anniversary Logo



Teile und Zubehör

Fahrer werden von der Authentizität dieses 25th Anniversary Grizzly begeistert sein,

und dieses Qualitätserbe bleibt durch die reichhaltige Auswahl an Yamaha

Originalteilen und Originalzubehör erhalten. Nach 25 Jahren kennt niemand einen

Grizzly so gut wie Yamaha selbst.



Gib deinem Grizzly mithilfe der MyGarage-App deine persönliche Note

Yamaha ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Kunden

noch besser zu erfüllen. Das gilt auch für die Zeit vor dem Kauf. Wie alle Leisure-

und Utility-ATVs von Yamaha ist auch der Grizzly 700 25th Anniversary in der

MyGarage App verfügbar, in der Kunden unzählige Kombinationen von Zubehörteilen ausprobieren können, um sich ihr ultimatives ATV zusammenzustellen. Die individuellen Entwürfe werden mit einem leistungsstarken

3D-High-End-Echtzeit-Rechner erstellt, so dass Kunden ihr Design sofort aus jedem

Blickwinkel in HD begutachten können. Sind die Kunden mit ihrem Traumfahrzeug

zufrieden, können sie ihre Kreation direkt an einen Yamaha Partner schicken.

Weitere Infos: Yamaha-Motor Germany

