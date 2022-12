—

Große Namen verfolgen große Ambitionen: Motorsport-Legende Sébastien Loeb und Polaris Offroad als weltweit führender Anbieter von Powersports-Fahrzeugen arbeiten ab sofort zusammen. Gemeinsam wollen sie im internationalen Marathonrallye-Sport eine führende Rolle in der SSV T4-Kategorie übernehmen. Die Partnerschaft ist zunächst auf fünf Jahre ausgelegt. Der erste gemeinsame Auftritt erfolgt in rund zwei Monaten bei der weltberühmten „Dakar“. Die Traditionsveranstaltung findet zum bereits vierten Mal in Saudi-Arabien statt und dient vom 31. Dezember 2022 bis zum 15. Januar 2023 als Saisonauftakt der FIM Rally Raid-Weltmeisterschaft.

Perfekte Kombination aus Erfahrung und Erfolgen: Mit Polaris Offroad und dem neunmaligen Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb schließen sich zwei Schwergewichte des internationalen Racings zusammen. Ihr Augenmerk richten sie dabei auf den Marathonrallye-Sport, die wohl am stärksten von Leidenschaft und Abenteuerlust geprägte Disziplin im Motorsport.



Marathon-Raids zählen für den Renn- und Rallyefahrer Loeb längst zu einem liebgewonnenen Standbein. Auch Dominique Heintz, Mitbegründer seines Teams Sébastien Loeb Racing (SLR), ist der Sportart seit seinem Debüt auf einem Motorrad im Jahr 1986 verfallen. Der Plan, im Marathonrallye-Sport ehrgeizige Ziele zu erreichen, verbindet die beiden Elsässer seit langer Zeit. Jetzt wollen sie ihre Vision gemeinsam mit Polaris bis 2027 verwirklichen.

Seit der Gründung vor mehr als zehn Jahren setzt SLR auf eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Fahrern und vielversprechenden Talenten. Loeb und Heintz – beide sind auch auf zwei Rädern aktiv – sehen im Marathonrallye-Sport eine perfekte Ergänzung zwischen Auto- und Motorradfahrern. Dies erklärt auch ihr Ziel: Sie wollen Bikern, die ihre Wüstenabenteuer künftig mit einem festen Dach über dem Kopf in Angriff nehmen wollen, einen problemlosen Einstieg in ein wettbewerbsfähiges Umfeld ermöglichen. Die SSV T4-Kategorie für seriennahe Side-by-Side-Fahrzeuge (SxS) eignet sich aus Sicht der SLR-Verantwortlichen hierfür besonders gut. Naheliegend also, dass sie sich für den Einstieg in diese Klasse einen ausgewiesenen Experten als Kooperationspartner ausgesucht haben: Polaris. Allein in der Geschichte der „Dakar“ konnte sich der amerikanische Hersteller bislang mit sechs SSV-Siegen verewigen.

Im Mittelpunkt der jetzt geschlossenen Partnerschaft zwischen SLR und Polaris Offroad steht der brandneue Polaris RZR Pro R. Das Sportgerät leistet bereits in der Serienversion unglaubliches und liefert damit eine gute Basis, um auch in der Topkategorie des Marathon-Raid-Sports bei Veranstaltungen wie der berühmten „Dakar“ um den jüngst erstmalig vergebenen Weltmeistertitel zu kämpfen.

Beim You Tube Video auf Untertitel, Automatisch, Deutsch klicken.

Sébastien Loeb – Gründer des Sébastien Loeb Racing Teams:

„Mit der ‚Dakar 2023’ beginnt für SLR als Team ein neues Abenteuer. Für mich persönlich ist dieses legendäre Event mittlerweile mein Hauptbetätigungsfeld, auf dem ich in den vergangenen Jahren viel gelernt und Erfahrungen gesammelt habe. Sie zählt zu den spannendsten Herausforderungen für Rennfahrer überhaupt. Bei dieser besonders schwierigen Langstreckenveranstaltung kommt es vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen Team, Fahrern und Partnern an. Ich finde es großartig, dass wir mit SLR auf dieser einzigartigen Bühne auftreten können. Dominique hat seine ‚Dakar’-Karriere als Motorradfahrer begonnen. Er wollte unbedingt zu diesen Ursprüngen zurückkehren. Die Möglichkeit, mit einem renommierten Hersteller wie Polaris zusammenzuarbeiten, gibt uns bei SLR einen zusätzlichen Motivationsschub. Wir freuen uns auf die Gelegenheit, das enorme Potenzial der Polaris Offroad-Fahrzeuge ausschöpfen zu können. Gemeinsam haben wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen möglichst bald Erfolge in der SSV T4-Kategorie feiern.“

Polaris RZR: leistungsstarker und zuverlässiger Side-by-Side-Pionier

Mit dem RZR hat Polaris 2008 das Segment der Performance-Side-by-Sides begründet. Seitdem schreibt der Power-Offroader eine einzigartige Erfolgsgeschichte und stellt für leistungshungrige und motorsportlich interessierte Kunden die erste Wahl dar. In diesem Jahr präsentierte Polaris mit dem RZR Pro R die bislang fortschrittlichste und leistungsstärkste Variante in der 14-jährigen Entwicklungsgeschichte der populären Modellreihe.

Neben zahlreichen Innovationen zeichnet sich die jüngste RZR-Evolutionsstufe durch den leistungsstärksten Serienmotor aus, der weltweit je in einem SxS verbaut wurde. Der frei atmende ProStar Fury-Vierzylinder mit 2,0 Litern Hubraum leistet 165 kW (225 PS). Die größere Kupplung und der gezielt verstärkte Antriebsriemen sorgen für ein direkteres Ansprechverhalten sowie eine unter allen Bedingungen optimale Beschleunigung. Das ProStar Fury-Aggregat überzeugt mit souveräner Kraftentfaltung und ermöglicht mit seinem weit nutzbaren Drehzahlband in jeder Fahrsituation eine mitreißende Leistungsabgabe.

Der erste „Dakar“-Auftritt für den Polaris RZR Pro R dient vornehmlich dem Ziel, Erfahrungen zu sammeln. Erst im Folgejahr rücken Spitzenposition in den Mittelpunkt. Bis spätestens 2027 streben Polaris und SLR eine Führungsrolle in der Klasse SSV T4 an.

„Sébastien Loeb zählt zu den größten Motorsportlern aller Zeiten“, betont René Basei, Vize-Präsident von Polaris Europa, Mittlerer Osten, Afrika und Asien-Pazifik. „Sein Können, seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden dabei helfen, unser ehrgeiziges Projekt zum Erfolg zu führen und unser gesamtes Offroad-Rennprogramm weiter voranzubringen. Das Gleiche gilt für das enorme Talent und die Entschlossenheit der Fahrer, Ingenieure und aller Team-Mitglieder von Sébastien Loeb Racing.“

XAVIER DE SOULTRAIT: EIN ÜBERGANGSJAHR MIT SÉBASTIEN LOEB RACING

Xavier De Soultrait darf sich mit Fug und Recht als erfahrener Rally Raid-Pilot bezeichnen: Der Baja-Weltmeister von 2016 hat die Rallye Dakar achtmal als Motorradfahrer bestritten. Bei der bevorstehenden Ausgabe der mit Abstand berühmtesten Marathon-Rallye der Welt geht der 34-jährige Franzose erstmals in einem vierrädrigen Fahrzeug an den Start – mit einem Polaris RZR Pro R in den Farben von SLR. Zur Vorbereitung auf die neue Herausforderung absolvierte er in den vergangenen Wochen und Monaten umfangreiche Testfahrten.

„Bei meinen ersten Metern mit einem Side-by-Side stand mir dankenswerterweise Sébastien Loeb mit Rat und Tat zur Seite“, blickt Xavier zurück. „Das hat mir meinen Wechsel in die neue Kategorie enorm erleichtert. Die Anforderungen sind vergleichbar hoch wie die an einen Motorradfahrer. Ich hoffe, dass dieser nächste Karriereabschnitt ähnlich lange währt wie meine Zeit auf zwei Rädern. Ich werde absolut motiviert und mit voller Kraft alles tun, um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern. Bei der Rallye Dakar geht es um Abenteuer und menschliche Begegnungen. Ich denke, dass die Geschichte mit Sébastien Loeb Racing gerade auch vor diesem Hintergrund das Potenzial besitzt, etwas ganz Besonderes zu werden. Natürlich ist dabei auch die Anwesenheit von Sébastien Loeb als Teamchef wertvoll. Mit seiner Erfahrung und seinem Wissen rund um den Marathon-Sport kann er uns helfen, schneller voranzukommen. Ich möchte eine ähnliche führende Rolle spielen wie zuletzt auf zwei Räder und freue mich auf ein weiteres spannendes Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen!“

ZIEL FÜR 2027: ALS TEAM EINE FÜHRENDE ROLLE IN DER SSV T4-KATEGORIE

Die Kooperation von Sébastien Loeb Racing und Polaris ist langfristig angelegt. Im Vordergrund steht zunächst das Zusammenwachsen beider Seiten und ein kontinuierlicher Ausbau der Partnerschaft, um schließlich insgesamt rund zehn Fahrzeuge für Profis und ambitionierte Amateure bereitzustellen. Über allem steht dabei das erklärte Ziel, in den kommenden fünf Jahren zu den anerkannten und konkurrenzfähigen Akteuren auf der Rally Raid-Bühne zu gehören.

DOMINIQUE HEINTZ – TEAMMANAGER SÉBASTIEN LOEB RACING:

„In den vergangenen zehn Jahren haben wir als Team viele prägende Erfahrungen gesammelt. Nun wollen wir neue Projekte ins Auge fassen. Die Zukunft von Sébastien Loeb Racing liegt im Bereich der Marathonrallyes. Ich selbst kam vor rund 30 Jahren erstmals mit der ‚Dakar’ in Kontakt. Seither spielt sie in meinem Leben eine große Rolle – daher gehe ich diese neue Herausforderung sehr emotional an. Sie ist eine Ikone, die auch morgen noch große sportliche Bedeutung besitzen wird.

Wir nehmen diese neue Aufgabe keinesfalls auf die leichte Schulter. Marathonrallyes verlangen, dass du in einer Vielzahl von Bereichen gut bist. Der menschliche Faktor macht diese Motorsportdisziplin zu einem besonderen Wettbewerb. Bei der ,Dakar‘ handelt es sich um eine besonders schwierige Veranstaltung, bei der wir alle Szenarien berücksichtigen müssen. Es gibt keinen Platz für Zufall.

Meine Zusammenarbeit mit Sébastien ist seit jeher von Bodenständigkeit geprägt. Wir werden also kühlen Kopf bewahren und an einer wettbewerbsfähigen Struktur arbeiten. Wir haben das große Glück, dass wir mit ihm einen ausgewiesenen Rally Raid-Experten bei diesem Projekt an der Seite haben. Das ist ein klarer Vorteil.

SLR hat von Anfang an die Zusammenarbeit mit renommierten Herstellern gesucht. Dieses neue Abenteuer mit Polaris ist die logische Fortsetzung. Ich bin überzeugt, dass aus unserer Kooperation Großes entstehen wird. Wir arbeiten bereits intensiv daran und werden Anfang 2023 gemeinsam mit Polaris startbereit zu sein.“

Verfolgen Sie die Fortschritte des Teams auf Facebook und Instagram unter @loebracing sowie auf der offiziellen Website: https://sebastienloebracing.com

#

ÜBER POLARIS INDUSTRIES INC

Polaris Inc. (NYSE: PII) ist Weltmarktführer im Powersports-Bereich. Mit vielen wegweisenden Produkten, Services und Erlebnissen bereichert das Unternehmen seit seiner Gründung 1954 das Leben von Menschen und motiviert sie dazu, die Freude am Outdoor-Leben zu entdecken. Das qualitativ hochwertige Modellportfolio umfasst aktuell die Side-by-side-Offroadfahrzeuge Polaris RANGER®, RZR® und Polaris GENERAL™, die All-Terrain-Offroader Sportsman®, Offroadfahrzeuge für militärische und gewerbliche Nutzung sowie Snowmobile. Hinzu kommen die mittelschweren und schweren Motorräder der Marke Indian Motorcycle®, die Moto-Roadster der Marke Slingshot®, Quads der Marke Aixam, Elektrofahrzeuge der Marke Goupil sowie Ponton-Yachten und Decksboote, darunter die branchenweit führenden Bennington-Pontonboote. Zudem optimiert Polaris das Fahrerlebnis mit einem umfangreichen Angebot an robusten Teilen, Bekleidung und Zubehör. Polaris hat seinen Hauptsitz in Minnesota, USA, und beliefert mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt.

www.polarisgermany.de und www.polarisaustria.at

Teilen mit: Facebook