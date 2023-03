—

Die komplette ATV und Side-by-Side Fahrzeugpalette fahren. Und das den ganzen Tag lang. Dazu kann man nicht nein sagen. Im Offroadpark Langenaltheim ermöglicht das der CFMOTO Importeur KSR Group.

Alle vierrädrigen Modelle, die CFMOTO momentan im Programm hat, standen zum Fahren bereit. Nach der Einführungsrunde – hier auf dem Bild – konnten wir nach Lust und Laune auf dem abgesteckten Rundkurs die Fahrzeuge bewegen. Und geschneit hat es auch noch.

Neue Generation

Ob nun CFFORCE, UFORCE oder ZFORCE klein bis groß. Wir haben auf oder in (fast) allen Modellen von CFMOTO gesessen. Der Hersteller aus dem chinesischen Hangzhou heißt Zhejiang Chunfeng. Kurz CF Moto. Und der hat viel vor. Das machen die geäußerten Zukunftspläne bei der Präsentation nur zu deutlich. Bevor es richtig mit Elektro losgeht – es gibt bereits ein Kinder eQuadmodell – wurde in die Überarbeitung einiger Modelle für 2023 investiert.

Stellvertretend stehen dafür die ATVs CFFORCE 450 und 520. Sozusagen die ‚New Generation‘ des Herstellers. Das ATV am unteren Ende der Leistungskurve bei CF ist das Modell CFORCE 450. Das haben wir uns besonders aufmerksam angeschaut.

CFFORCE 450: Der Look ist nicht alles

Moderner und wesentlich gefälliger steht das überarbeitete Modell da. Man beteuert, das man bei diesem Modell nicht nur das Design der Kunststoffteile, sondern auch die Plattform selbst komplett überarbeitet hat. Das Fahrerlebnis sollte also ein anderes sein. Nicht zuletzt eine EPS (elektrische Lenkunterstützung) bringt ein Plus. Vor allem im Offroadeinsatz. Und dafür war der abgesteckte Rundkurs im Offroadpark ideal.

Möge die Force mit dir sein: Vollgas

Längere Vollgaspassage, üble Geländewellen ohne Ende, Schotterkurven zum Driften und kleine bergauf- und beragab Passagen. Alles auf Schotter garniert mit matschigen, tiefen Pfützen. Das offenbart ganz schnell ob die Ingenieure ordentliche Arbeit abgeliefert haben.

Super fair. Man stellt zum Vergleich das um rund 1.700 Euro günstigere Vorgängermodell der neuen 450er zur Verfügung. Unterschiede lassen sich so gut erkennbar herauszufahren. Um es kurz zu machen. Zwischen dem ersten Günstig-Einstiegsmodell und der neuen 450er liegen Welten.

Bei CFMOTO sind 450 = 400

Anmerkung der Quadjournal Redaktion: Obwohl als 450er bezeichnet ist man tatsächlich mit einem 400 ccm großen Einspritzer-Motor unterwegs. Das tut aber der gezeigten Performance keinen Abbruch.

Ob mit viel oder wenig Hubraum. Wir haben die verschiedenen Fahrwerke auf Herz und Nieren geprüft. Soweit das natürlich die Örtlichkeiten zulassen. Hier im Bild die 1000er CFORCE.

Wesentlich wendiger

Die neue Lenkgeometrie lässt das Vorgängermodell als „Panzer“ erscheinen. Enge Wenderadien sind mit der New Generation mühelos möglich. Die elektrische Lenkunterstützung EPS fängt viele Stöße bei Geländefahrten auf unebenen Untergrund auf. Egal bei welcher Geschwindigkeit. Ein breiter und hoher Lenker lässt ein aufrechte Sitzpoistion zu. Auch bei Stehendfahrten ist die Körperhaltung sehr aufrecht und damit ermüdungsfrei. Gleiches gilt für die angenehme Sitzposition.

Ein paar bewegte Fahreindrücke vom ausgesteckten Rundkurs bei der CFMOTO Offroad Experience in Offroadpark Langenaltheim.

Die Abstimmung der Einzelradaufhängung vorne und hinten wirkt weder zu soft noch zu steif. Das zeigen die schnellen Rundenzeiten. Ununterbrochene 40 Minuten ist das ATV im (Renn-) Einsatz. Denn nach der Eingewöhnungsrunde ist Schluss mit lustig. Wieviele Runden es am Ende sind haben wir dann gar nicht gezählt. Es waren viele. Was gezählt hat ist der spürbar stabilere Rahmen des ATVs. Die 450er fühlt sich bei der Geländehatz nicht einmal unsicher im Handling an.

Weihnachtswunsch an CFMOTO: Noch bissigere Bremsen

Wer schnell fährt muss sich auf gut zupackende Bremsen verlassen können. Die vier hydraulischen Scheibenbremsen sind zwar nicht von der Marke ‚leicht Antippen und schon steht die Fuhre‘ doch verrichten sie ihre Arbeit ordentlich.

Der Allradantrieb ist zuschaltbar. Es gibt eine Differentialsperre. Die Bodenfreiheit ist üppig. Mit der weit nach hinten herausstehenden Anhängerkupplung ist diese CFORCE bestens auch für den Arbeitseinsatz gerüstet. Bei einem Anhänger-Maleur wird nicht die komplette Nummerschildhalterung demoliert.

In einem kommenden Test werden wir der CFORCE 450 weiter auf den Zahn fühlen. Vor allem bezüglich ihres Fahrverhaltens auf der Straße. Hier sind die meisten von uns überwiegend unterwegs sind.

Kurzfazit CFORCE 450

Die CFORCE 450 hat uns von Anfang an mit ihrer Performance begeistert. Die Überarbeitung im Hinblick auf das Vorgängermodell ist nicht nur reines Marketing. Sie hat tatsächlich stattgefunden. Und griffige Offroadreifen sind ebenfalls serienmäßig montiert.

