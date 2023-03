—

Pressemeldung Polaris zum Galmobile: Was in einem Produkt steckt, zeigt sich erst in der konkreten Anwendung. Es zeigt sich in den Menschen, die es einsetzen. Deshalb hat Polaris Europa, den Nahen Osten und Afrika bereist und Kunden besucht, die mit dem Polaris Ranger Veränderungen bewirken. So entstand die Videoreihe „Ranger Stories: Driving Change“. Sie ist Kunden gewidmet, die die Welt ein Stück besser machen. In der dritten Folge geht es um GALMOBILE aus Israel.

Trinkwassergewinnung überall

GALMOBILE ist ein hochleistungsfähiges und mobiles Wasserreinigungs- und Entsalzungsfahrzeug. Aus jeder erdenklichen Wasserquelle stellt es hochwertiges Trinkwasser her und stillt so ein menschliches Grundbedürfnis – ebenso einfach wie effektiv. Als erstes Fahrzeug seiner Art weltweit liefert das GALMOBILE™ sauberes Trinkwasser auf abgelegenen Inseln, in Katastrophengebieten oder in Dörfern und Städten, die von einer schweren Dürre betroffen sind. Auch im militärischen Einsatz kann es die Lebensbedingungen verbessern und in vielen Fällen sogar Menschenleben retten.

Galmobile Ranger Video:

Wie arbeitet das GALMOBILE? Hier ein Erklärvideo.



„Der Zugang zu Trinkwasser ist ein menschliches Grundbedürfnis. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass er für alle Menschen auf der Welt Wirklichkeit wird“, erklärt Rami Aflalo, CEO und Gründer von GALMOBILE. „Mit dem Polaris Ranger konnten wir innovativ sein. Er ist vielseitig und geländegängig und damit die ideale Basis für unsere Technologie. Er hilft uns, mehr zu erreichen, als wir für möglich gehalten hatten. Wir sind sehr stolz darauf, was das GALMOBILE™ leistet und welche positiven Auswirkungen es bereits auf zahlreiche Gemeinden hat. Wir werden innovativ bleiben und die Möglichkeiten der Lösung weiter ausbauen, um möglichst vielen Menschen effizient und unkompliziert zu helfen.“

Die Geländegängigkeit des Ranger ist ideal, um in schwer zugängliche Bereiche die Trinkwasergewinnung zu ermöglichen.



Die Erfinder und Ingenieure von GALMOBILE™ wählten den Ranger Diesel als Basis, da er dank seiner Zuverlässigkeit und Langlebigkeit den ganzen Tag im Einsatz sein kann, eine hohe Nutzlast von 720 kg bietet und einen leistungsstarken, sparsamen Dieselmotor mitbringt. Außerdem kann ihn jeder Fahrer problemlos bedienen, denn der Ranger verfügt neben einem Automatikgetriebe über eine komfortable Fahrerkabine und lässt sich einfach manövrieren. Nicht zuletzt ist der Ranger ein Leichtgewicht mit geringen Abmessungen, so dass er zu Lande, zu Wasser und in der Luft problemlos transportiert werden kann. Es gibt also praktisch keinen Ort, der mit ihm nicht zu erreichen wäre.

Ein wesentliches Merkmal des Ranger Diesel ist außerdem seine hervorragende Geländegängigkeit. Dank ihr können selbst Wasserquellen in schwer zugänglichen Gebieten erschlossen werden. Die Kombination aus bedarfsgesteuertem Allradantrieb (AWD) und 33 cm Bodenfreiheit erlaubt es, in normalerweise unzugängliche Areale vorzudringen. Die elektrische Servolenkung (EPS) ermöglicht ganztägiges, ermüdungsfreies Fahren. Hinzu kommt: Der Ranger Diesel verfügt über Polaris-Technologien wie ein Motorbremssystem (EBS) mit Active Descent Control (ADC). Es steuert den Bremsvorgang im Hang und gestaltet die Bergabfahrt selbst in schwer beladenem Zustand sanft und kontrolliert.

Geschichte



Das Unternehmen GALMOBILE™ blickt auf 27 Jahre Erfahrung in der Wasseraufbereitung und Abwasserentsorgung zurück und ist derzeit in Israel und Indien aktiv. Seine Lösungen kommen weltweit zum Einsatz. Die auf dem Polaris Ranger montierte Ausrüstung umfasst alle Komponenten, die für die Bereitstellung von einwandfreiem Trinkwasser erforderlich sind: Zuleitungen für den Anschluss an die Wasserquelle, Aufbereitungstechnik, Wassertank und Zapfstellen. Der gesamte Prozess vom Wasserzulauf bis zur Wasserabgabe dauert nur 30 Minuten, eine Anlage bereitet bis zu 140.000 Liter pro Tag auf.



Polaris Galmobile: Trinkwasser Aufbereitung

